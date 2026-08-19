La Orquesta Filarmónica ofrece un concierto en Telde por los 675 años de historia de la ciudad

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria protagonizará una de las grandes citas culturales de la celebración del 675 aniversario de la fundación de Telde, con un concierto extraordinario en el Auditorio del Parque Urbano de San Juan el próximo 18 de septiembre, que comenzará a las 20.30 horas y tendrá entrada libre hasta completar aforo.

Bajo el título Sonidos de América, la formación sinfónica grancanaria estará dirigida por el prestigioso maestro venezolano Christian Vásquez, que conducirá al público en un recorrido musical por algunas de las sonoridades más representativas del continente americano, con especial protagonismo de Venezuela, México y Argentina.

La velada comenzará con De mi Tierra, de Giancarlo Castro D'Addona, y continuará con una de las composiciones latinoamericanas contemporáneas más reconocibles, el Danzón nº 8 de Arturo Márquez.

La propuesta incluye Mariachitlán, de Juan Pablo Contreras; la Sinfonía nº 2, Sinfonía India, de Carlos Chávez; Sensemayá, de Silvestre Revueltas; y el popular Huapango, de José Pablo Moncayo.

Argentina estará representada a través de Alberto Ginastera y las cuatro danzas de su ballet Estancia, mientras que el programa se completa con Antrópolis, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz.

Christian Vásquez, a la batuta

Al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria estará Christian Vásquez, uno de los directores venezolanos con mayor proyección internacional de su generación. Formado dentro del reconocido sistema venezolano de orquestas juveniles e infantiles impulsado por José Antonio Abreu, Vásquez ha desarrollado una extensa trayectoria internacional y ha dirigido formaciones como la Philharmonia Orchestra, la Filarmónica de Róterdam, la Orquesta de la Radio de Viena, la Filarmónica de Tokio, la Sinfónica de Singapur, la Filarmónica de Helsinki, la Orquesta Sinfónica Nacional de México o la Filarmónica de Los Ángeles, entre otras.

También fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Stavanger, en Noruega, y director musical de la Orquesta Juvenil Teresa Carreño de Venezuela. Su relación con la música latinoamericana ocupa un lugar destacado dentro de su trayectoria artística. Precisamente esa procedencia y conocimiento del repertorio americano aportarán una personalidad especial al concierto previsto en Telde.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Telde, Juan Martel, considera que el concierto representa "una oportunidad excepcional para acercar la música sinfónica a todo el mundo en un espacio abierto, sin barreras y en pleno corazón de nuestra ciudad".

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Martel subraya que "no hace falta ser un experto en música clásica para disfrutar de este programa. Hablamos de obras llenas de ritmo, fuerza, identidad y emoción, capaces de conectar de manera muy directa con el público. Queremos que la gente venga, se siente en San Juan y se deje sorprender por la Filarmónica".