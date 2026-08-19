Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jeremías Andeme, ahogado en MogánAtraco en VecindarioSucesos en CanariasPobreza en CanariasTiempo en CanariasDunas de MaspalomasNicholas Opoku, nuevo jugador de la UD Las PalmasUna grancanaria, primera gruista en España
instagramlinkedin

Fiestas

La Orquesta Filarmónica ofrece un concierto en Telde por los 675 años de historia de la ciudad

Bajo el título 'Sonidos de América', la formación ofrecerá el 18 de septiembre, en el Auditorio del Parque Urbano de San Juan, un recital con entrada libre hasta completar aforo

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. / LP/DLP.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria protagonizará una de las grandes citas culturales de la celebración del 675 aniversario de la fundación de Telde, con un concierto extraordinario en el Auditorio del Parque Urbano de San Juan el próximo 18 de septiembre, que comenzará a las 20.30 horas y tendrá entrada libre hasta completar aforo.

Bajo el título Sonidos de América, la formación sinfónica grancanaria estará dirigida por el prestigioso maestro venezolano Christian Vásquez, que conducirá al público en un recorrido musical por algunas de las sonoridades más representativas del continente americano, con especial protagonismo de Venezuela, México y Argentina.

La velada comenzará con De mi Tierra, de Giancarlo Castro D'Addona, y continuará con una de las composiciones latinoamericanas contemporáneas más reconocibles, el Danzón nº 8 de Arturo Márquez.

La propuesta incluye Mariachitlán, de Juan Pablo Contreras; la Sinfonía nº 2, Sinfonía India, de Carlos Chávez; Sensemayá, de Silvestre Revueltas; y el popular Huapango, de José Pablo Moncayo.

Argentina estará representada a través de Alberto Ginastera y las cuatro danzas de su ballet Estancia, mientras que el programa se completa con Antrópolis, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz.

Christian Vásquez, a la batuta

Al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria estará Christian Vásquez, uno de los directores venezolanos con mayor proyección internacional de su generación. Formado dentro del reconocido sistema venezolano de orquestas juveniles e infantiles impulsado por José Antonio Abreu, Vásquez ha desarrollado una extensa trayectoria internacional y ha dirigido formaciones como la Philharmonia Orchestra, la Filarmónica de Róterdam, la Orquesta de la Radio de Viena, la Filarmónica de Tokio, la Sinfónica de Singapur, la Filarmónica de Helsinki, la Orquesta Sinfónica Nacional de México o la Filarmónica de Los Ángeles, entre otras.

También fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Stavanger, en Noruega, y director musical de la Orquesta Juvenil Teresa Carreño de Venezuela. Su relación con la música latinoamericana ocupa un lugar destacado dentro de su trayectoria artística. Precisamente esa procedencia y conocimiento del repertorio americano aportarán una personalidad especial al concierto previsto en Telde.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Telde, Juan Martel, considera que el concierto representa "una oportunidad excepcional para acercar la música sinfónica a todo el mundo en un espacio abierto, sin barreras y en pleno corazón de nuestra ciudad".

Noticias relacionadas

Martel subraya que "no hace falta ser un experto en música clásica para disfrutar de este programa. Hablamos de obras llenas de ritmo, fuerza, identidad y emoción, capaces de conectar de manera muy directa con el público. Queremos que la gente venga, se siente en San Juan y se deje sorprender por la Filarmónica".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo centro comercial Playa del Inglés tendrá 68 establecimientos
  2. El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano
  3. Arqueólogos hallan en Risco Caído indicios de que las cuevas y bancales se construyeron con los mismos materiales
  4. Gafas para el eclipse desde 1,50 euros: dónde comprarlas y qué mirar
  5. Polémica en el día grande de Guía: la Iglesia ignora al Ayuntamiento y lanza dos minutos de voladores
  6. Muere Isidro Galván, el histórico alcalde que mandó en Moya durante 24 años consecutivos
  7. La ampliación del centro comercial El Tablero con 14 locales genera nuevos 50 empleos en San Bartolomé de Tirajana
  8. Detenido el conductor del atraco de la joyería de Vecindario al intentar cometer otro robo horas después

Puerto de Mogán plantea transformar el recinto deportivo en un polo de divulgación marina

Puerto de Mogán plantea transformar el recinto deportivo en un polo de divulgación marina

Reyerta en Ingenio: una menor de 17 años ataca a su amiga con un cúter porque contó un secreto

Reyerta en Ingenio: una menor de 17 años ataca a su amiga con un cúter porque contó un secreto

Artenara estrenará un punto turístico junto a Risco Caído por 100.000 euros

Artenara estrenará un punto turístico junto a Risco Caído por 100.000 euros

La Orquesta Filarmónica ofrece un concierto en Telde por los 675 años de historia de la ciudad

La Orquesta Filarmónica ofrece un concierto en Telde por los 675 años de historia de la ciudad

Dos amigos de Jeremías se lanzaron al mar en Mogán para rescatarle: "Pusieron en riesgo sus vidas y tuvieron que volver"

Denuncian graves problemas de accesibilidad por rotura de ascensores en uno de los accesos a Playa del Inglés, en la zona del Paseo de El Veril

Denuncian graves problemas de accesibilidad por rotura de ascensores en uno de los accesos a Playa del Inglés, en la zona del Paseo de El Veril

La Aldea abre los permisos para acceder en coche al Día del Charco

La Aldea abre los permisos para acceder en coche al Día del Charco

Mogán incorpora por primera vez un inspector a su Policía Local

Mogán incorpora por primera vez un inspector a su Policía Local
Tracking Pixel Contents