‘Pancho Motero’ avisa este verano: la comodidad no puede ganar a la seguridad

“Si una normativa está hecha para proteger nuestra seguridad, ¿por qué esperar a su entrada en vigor?”.

Con esta reflexión aparece ahora “Pancho Motero”, una nueva versión del conocido protagonista de las campañas divulgativas de seguridad vial difundidas por Bernardo Hernández, de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV).

El mensaje está dirigido esta vez a quienes se desplazan en moto, especialmente durante los meses de verano, cuando el calor puede tentar a reducir la protección.

“Una simple caída en moto puede tener consecuencias desde los pies a la cabeza. Sobre todo ahora en verano, pon la protección por delante de la supuesta comodidad”, señala el consejo atribuido a “Pancho Motero”.

La protección no debería esperar a que una norma obligue

El mensaje busca llamar la atención sobre una idea sencilla: si una medida mejora la seguridad, no hace falta esperar a que una normativa obligue expresamente a adoptarla.

En verano, las altas temperaturas pueden llevar a algunos motoristas a circular con menos equipamiento del recomendable, priorizando la sensación de comodidad frente a la protección. Sin embargo, incluso una caída aparentemente leve puede provocar lesiones importantes si brazos, piernas, manos, pies o cabeza quedan expuestos.

De ahí el mensaje central: la protección debe ir por delante del calor, la prisa o la comodidad.

Pancho ya había enseñado a viajar seguro a los más pequeños

No es la primera vez que Pancho se convierte en protagonista de una campaña de concienciación vial.

La seguridad de los niños durante los desplazamientos en coche ya había situado al animal en el centro de otra iniciativa divulgativa de AIPSEV, difundida en redes sociales por Bernardo Hernández a través de la cuenta @bernardo_h.curbelo. En aquella ocasión, el lema era muy diferente, pero la filosofía era la misma: “Pancho viaja seguro a contramarcha”.

El perro aparecía sentado y sujeto en una silla instalada en sentido contrario a la marcha de un vehículo, una imagen utilizada para captar la atención y trasladar recomendaciones dirigidas realmente a las familias con niños pequeños.

“La seguridad también es parte del viaje”

“Aquí estoy más protegido para viajar” era otro de los mensajes asociados a aquella campaña. La creatividad se completaba con una frase que resume buena parte de la filosofía de estas acciones: “La seguridad también es parte del viaje”.

AIPSEV recomienda mantener a los menores en sistemas de retención infantil instalados a contramarcha durante el mayor tiempo posible, siempre respetando los límites de estatura establecidos por el fabricante.

La campaña incidía además en la importancia de escoger correctamente el sistema de retención en función de la edad, peso y altura del menor y verificar que esté debidamente homologado.

Una silla bien instalada puede marcar la diferencia

Otro de los puntos fundamentales era la correcta instalación de las sillas infantiles.

AIPSEV recordaba que disponer de un buen sistema de retención no sirve de mucho si está colocado de manera incorrecta. Por eso recomendaba seguir siempre las instrucciones del fabricante y comprobar que el sistema quede correctamente fijado al vehículo.

El mismo principio se aplicaba al arnés: debe utilizarse incluso en desplazamientos cortos y mantenerse correctamente ajustado.

Cada viaje cuenta, también en moto

La campaña con Pancho dirigida a las familias terminaba con un mensaje especialmente directo: “Un SRI bien usado salva vidas. Cada viaje cuenta”.

Ahora, “Pancho Motero” traslada esa misma filosofía a las dos ruedas. El escenario cambia, pero el fondo permanece: protegerse correctamente no debería depender de la duración del trayecto, del calor que haga o de cuándo entre en vigor una determinada obligación.

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Porque tanto en una silla infantil como sobre una moto, el consejo es prácticamente el mismo: la seguridad no debería empezar cuando llega la multa, sino antes de que llegue el accidente.