Puerto de Mogán plantea transformar el recinto deportivo en un polo de divulgación marina

El Dique Sur del Puerto de Mogán es el principal escenario de la transformación que Puerto de Mogán, S.A. plantea acometer si obtiene la prórroga de su concesión durante otros 25 años. La sociedad ha diseñado el denominado Puerto de Mogán Experience Park, un proyecto que busca complementar la actual actividad náutica y deportiva del recinto con nuevos espacios y prestaciones dirigidas a fomentar la divulgación marina y la economía azul. Para ello, contempla una inversión de 7,2 millones de euros, de la que el 80% se financiaría con recursos propios, a la que se añaden 1,4 millones de euros para modernizar la zona pesquera, de un total de 18 millones.

La propuesta forma parte de la extensa documentación presentada por la empresa para justificar la ampliación de la concesión, que vence en 2031. La pieza central será la transformación del actual dique de escollera en un nuevo muelle de bloques de hormigón, una obra presupuestada en unos 2,07 millones de euros que permitirá ganar 1.902 metros cuadrados de superficie útil con la ampliación del ancho del enclave, de los 13 metros actuales a 22,5 metros.

Ese nuevo espacio concentraría buena parte de las actividades del Experience Park, con el Ocean House como el epicentro de esa nueva concepción. El edificio se plantea como un espacio multifuncional destinado al trabajo de investigación, actividades de divulgación, eventos y emprendimiento relacionado con la economía azul. El inmueble incorporaría áreas de coworking, una incubadora de empresas vinculadas al sector náutico y salas polivalentes preparadas para congresos y encuentros profesionales.

El Ocean House, epicentro del proyecto, concentrará distintas actividades vinculadas a la economía azul

En el Dique Sur también se erigiría la denominada Casa del Mar, concebida como uno de los puntos de acceso a la experiencia turística. En su interior albergaría un centro de interpretación oceánica, un restaurante con vistas al mar y la recepción del submarino turístico que opera en el entorno del Parque Submarino de La Atlántida. Además, la empresa incluye aulas de divulgación para actividades escolares y abiertos a la ciudadanía, así como el Living Lab Mogán, un espacio abierto para probar y desarrollar soluciones relacionadas con la tecnología y el medio marino.

El proyecto incorpora además un mirador submarino, integrado en la estructura del muelle del Dique Sur y equipado con cristales estructurales para observar desde tierra el fondo marino y la fauna de la zona.

La empresa también plantea que en la zona transformada podrán instalarse espacios desmontables para celebrar exposiciones temporales, ferias, actividades gastronómicas o de artesanía, así como actividades teatrales y de sensibilización ambiental dirigidas al público familiar y escolar. Estas propuestas se amplían a la lámina de agua, donde la empresa contempla la colocación de plataformas flotantes y graderíos.

Sostenibilidad y digitalización

La empresa plantea extender medidas de sostenibilidad al conjunto del recinto, por ejemplo, a través de la instalación fotovoltaica con 154 paneles: 58 en las cubiertas de edificios y 96 sobre las pérgolas del aparcamiento, que permitiría evitar la emisión de unas 789 toneladas de CO₂ en 20 años.

El puerto también incorporaría un sistema para recoger las aguas residuales y de sentinas de las embarcaciones, junto con barreras para contener posibles vertidos y una malla antidepredadores bajo los pantalanes, destinada a crear un espacio protegido para especies marinas juveniles.

La empresa quiere lograr la certificación Starlight con baja iluminación y agregar el astroturismo náutico

El planteamiento apuesta a su vez por convertir el recinto en un puerto inteligente con un centro de gestión de datos y una red de sensores que permita monitorizar y gestionar a distancia distintos servicios que, entre otras cosas, posibilitarán que los usuarios podrían consultar desde el móvil sus consumos de agua y electricidad, realizar reservas y recibir avisos relacionados con posibles vertidos.

Además, el proyecto incluirá cámaras submarinas para mostrar en tiempo real imágenes del fondo marino y sistemas públicos de consulta de datos sobre calidad del agua y biodiversidad. A ello se sumaría un dron equipado con cámaras y sensores para controlar el estado del agua, detectar posibles contaminantes y realizar tareas de vigilancia ambiental.

Y para el ámbito turístico, la propuesta añade experiencias de realidad aumentada y códigos que permitirán a los visitantes acceder desde el móvil a contenidos sobre la historia, la biodiversidad y el patrimonio del puerto, entre otras acciones.

La certificación Starlight

Uno de los elementos singulares de la propuesta es la intención de convertir el Puerto de Mogán en el primer puerto del mundo con certificación Starlight. Para ello plantea renovar el alumbrado con tecnología led de baja contaminación lumínica y reducir en más de un 50% el brillo artificial.

Así, el Dique Sur concentraría miradores astronómicos y planisferios que se combinarían con actividades de astroturismo náutico, como por ejemplo rutas y actividades relacionadas con la observación de las estrellas desde el mar.

La zona pesquera

De forma paralela, la propuesta incluye una inversión de 1,4 millones de euros en la zona pesquera. Entre las actuaciones figuran 22 almacenes de pertrechos para los pescadores, un nuevo pantalán flotante de 72,82 metros, la renovación de unos 1.500 metros cuadrados de pavimento en las zonas de la Lonja, la mejora del firme del muelle pesquero, un nuevo vallado y la renovación del alumbrado de la dársena.

La sociedad sostiene que esta intervención pretende evitar que la modernización del puerto deportivo se produzca de espaldas a la actividad pesquera tradicional. El proyecto plantea integrar además la pesca artesanal y la cultura marinera en las nuevas propuestas de turismo azul, de manera que el puerto deportivo y la dársena pesquera mantengan una relación más estrecha.