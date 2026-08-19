Puerto de Mogán SA propone invertir 18 millones si logra prorrogar la concesión del recinto 25 años más

Puerto de Mogán, S.A. ha solicitado formalmente una prórroga de 25 años de la concesión administrativa que le permite explotar el puerto de Mogán, cuyo plazo actual finaliza el 29 de marzo de 2031. La entidad plantea prolongar la concesión hasta 2056 a cambio de ejecutar un amplio programa de inversiones que suma 18 millones de euros en dos fases, con el que pretende transformar el recinto en una «marina del siglo XXI», con actuaciones sobre las infraestructuras portuarias, el entorno urbano, los apartamentos y el hotel.

El proyecto contempla una inversión inicial de 8,61 millones de euros en una primera fase, que concentra las actuaciones directamente vinculadas a la renovación del puerto. En concreto, la empresa propone un presupuesto de ejecución material de 7,21 millones de euros, al que suma una inversión adicional de casi 1,4 millones en la zona pesquera, fuera del ámbito concesional directo. Y en una segunda fase, prevista a partir de 2031, añadiría otros 9,02 millones para reformar los activos inmobiliarios vinculados al complejo, principalmente apartamentos, locales comerciales y el Hotel Puerto de Mogán.

La solicitud de prórroga se justifica, entre otros aspectos, por el volumen de inversión que Puerto de Mogán, S.A. se compromete a realizar. En su memoria económica cifra en 6,4 millones de euros la inversión que la Administración considera relevante para obtener la concesión, una cantidad que equivale al 53,52% del valor actualizado de la inversión inicial que prevé realizar en el puerto. Este porcentaje supera el 50% que exige la normativa para poder conceder una ampliación extraordinaria de la concesión.

La sociedad asegura que dispone de recursos económicos suficientes: prevé financiar con fondos propios el 80% de la primera fase y la totalidad de la segunda

La sociedad asegura además que cuenta con recursos suficientes para afrontar las obras previstas. En concreto, Puerto de Mogán, S.A. prevé asumir el 80% de la inversión de la primera fase, unos 5,77 millones de euros, con fondos propios, mientras que el 20% restante, alrededor de 1,44 millones, se cubrirá mediante un préstamo bancario a cinco años y con un tipo de interés fijo del 4,6%.

El dique sur, pieza central de la transformación

La actuación de mayor entidad de la primera fase será la transformación del actual dique sur, que dejará de funcionar como una estructura de escollera en talud para convertirse en un muelle de bloques de hormigón. La obra está presupuestada en 2,07 millones de euros y permitirá dejar espacio libre y ganar unos 1.904 metros cuadrados de superficie útil, que la sociedad pretende destinar a actividades educativas, culturales y turísticas.

El diseño incorpora además criterios ambientales en la propia infraestructura. Los bloques de hormigón tendrán superficies rugosas y cavidades en las zonas expuestas al mar con el objetivo de favorecer su colonización por organismos marinos y funcionar como una suerte de arrecife artificial. Además, la nueva configuración permitirá también mejorar las operaciones de carga, descarga y embarque.

El Dique Sur ganará casi 2.000 metros e incluirá un paseo y espacios divulgativos vinculados al medio marino

Sobre esta infraestructura se habilitará un paseo público de 238 metros de longitud y 2,5 metros de ancho, con miradores y áreas de sombra. De forma paralela, un ascensor adaptado para personas con movilidad reducida permitirá conectar el muelle con el paseo superior, una actuación a la que se suma un botaolas que elevará la cota de protección del espaldón hasta los siete metros para reforzar la protección de la dársena frente a episodios de oleaje extremo. El Dique Sur es también el eje del denominado Puerto de Mogán Experience Park, una propuesta que pretende convertir este espacio en un centro de divulgación y experiencias vinculadas al medio marino.

Imagen aéra del puerto de Mogán. / LP/DLP.

La renovación de la urbanización supondrá otros 1,34 millones de euros e incluirá nuevos pavimentos, redes de abastecimiento de agua, electricidad, telecomunicaciones y mobiliario urbano. El proyecto apuesta por losetas de hormigón fabricadas con hasta un 30% de material reciclado y con propiedades para reducir contaminantes atmosféricos.

Una segunda fase de nueve millones

La documentación económica incorpora una segunda fase de 9,02 millones de euros que comenzaría con el nuevo periodo concesional, en 2031, y estaría destinada principalmente a la actualización de los activos inmobiliarios.

A partir de 2031, la entidad prevé renovar los apartamentos, los locales comerciales y el Hotel Puerto de Mogán, una estrategia fundamental para sus ingresos

La mayor partida, 7,12 millones de euros, se reservaría para la reforma de los apartamentos, mientras que otros 500.000 euros se destinarían a los locales comerciales. El Hotel Puerto de Mogán afrontaría una reforma integral durante dos años, entre 2031 y 2032, con la previsión de recuperar su explotación en 2033. Esta segunda fase sería financiada íntegramente con recursos propios de la concesionaria.

Esta fase se financiará íntegramente con recursos propios, generados por la actividad de la concesionaria, y resulta fundamental para la entidad. Su memoria económica prevé que estas actuaciones permitan aumentar de forma sustancial los ingresos del complejo: de 3,42 millones de euros en 2031 a 7,99 millones de ingresos en 2055; mientras que el resultado bruto de explotación se situaría por encima de los dos millones anuales a partir de 2035.