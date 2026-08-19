Segundo intento fallido: La construcción de 202 casas en Mogán queda desierta otra vez

La licitación para la construcción de 202 viviendas protegida (VPO) en el municipio de Mogán, uno de los más afectados por la crisis habitacional, ha quedado desierta por segunda vez en apenas un año. Ninguna empresa ha encontrado interés en la edificación de estas casas a través del modelo de Vivienda Asequible Incentivada, la fórmula por la que el Ayuntamiento de Mogán optó como salida a la falta de interés de las promotoras en el primer intento, por entonces aprovechando la figura de la cesión del derecho de superficie a promotoras privadas.

Según ha confirmado la propia alcaldesa, Onalia Bueno, el concurso para desarrollar varias promociones de viviendas no ha atraído a ninguna empresa constructora, por lo que anuncia que, una vez encuentre la fórmula más adecuada, será el propio Ayuntamiento el que ponga en marcha la construcción en esos suelos para aliviar la presión habitacional en el municipio. No obstante, sí mostró su sorpresa por esta situación. "Hemos hecho todo lo que nos han dicho y hemos estado dos años trabajando, pero no ha salido", lamentó.

Construcción de dos lotes

La construcción de estas viviendas había salido a concurso en dos lotes: uno para la edificación de 72 casas en la calle Zaragoza de Motor Grande - en Puerto Rico- con un coste de ejecución de la obra de 8.229.129 euros, y otro en la misma localidad para levantar 130 casas con un coste de 15.836.114 euros. El Ayuntamiento había establecido inicialmente como fecha límite de presentación de ofertas el 6 de agosto y luego lo amplió al día 15.

Esta modalidad permite construir en suelo destinado a VPO, fijar un alquiler regulado durante diez años y autorizar la venta de las viviendas una vez finalizado ese periodo. Según anunció entonces el Ayuntamiento, este sistema garantizaría la viabilidad económica de las promociones, pero no ha sido así. La normativa exige que las viviendas incentivadas sean promovidas por operadores privados, por lo que el Consistorio ha incorporado de nuevo el derecho de superficie en el contrato. De este modo, el suelo continúa siendo público, mientras que las edificaciones pasan a ser propiedad temporal de la entidad promotora y se consideran privadas a efectos normativos.

Tras conocer la noticia, el portavoz de NC en el Consistorio, Juan Manuel Gabella, señaló que desde su formación avisaron de que "los números no eran claros y que el derecho a la vivienda debía estar bajo el control público". Gabella señala que la oposición "advirtió de un grave error en este expediente", concretamente en el pliego, que fue "ratificado por el secretario de la Corporación". El edil solicita «la creación de una empresa municipal de vivienda que se dedique a la construcción y a la gestión de vivienda pública».