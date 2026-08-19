Valleseco mejora los caminos de Zumacal y Lomo Las Rosas con 63.000 euros

El Ayuntamiento de Valleseco ha puesto en marcha dos actuaciones para mejorar la pavimentación de varios viales de Zumacal y Lomo Las Rosas, con una inversión conjunta de 63.204 euros. Los trabajos están financiados por el Cabildo de Gran Canaria mediante una subvención directa concedida al Consistorio.

Las intervenciones se desarrollan en Cuesta Perera y calle Zumaque, en el barrio de Zumacal, y en varios tramos de acceso de Lomo Las Rosas. El objetivo es mejorar las condiciones de tránsito y seguridad de unas vías utilizadas tanto por residentes como por personas vinculadas a las explotaciones agrícolas de la zona.

En Cuesta Perera y calle Zumaque se actuará sobre unos 167 metros de vial, con una anchura media próxima a los cuatro metros. El proyecto contempla trabajos de limpieza y desbroce, la demolición de algunos tramos de pavimento deteriorado y la colocación de una nueva solera de hormigón armado de 15 centímetros de espesor. La actuación cuenta con un presupuesto de 27.779 euros.

Actuaciones frente a los problemas de lluvia

La intervención responde a las necesidades planteadas por los residentes, especialmente por las dificultades que generan las fuertes pendientes y el deterioro de determinados tramos. Según la memoria técnica, durante los episodios de lluvia pueden producirse problemas de escorrentía y arrastre de barro hacia algunas viviendas.

Los trabajos beneficiarán directamente al entorno de unas 20 viviendas, además de mejorar la conexión con las fincas agrícolas existentes. La situación actual puede dificultar asimismo el acceso de vehículos de emergencia, según recoge el proyecto.

En Lomo Las Rosas se actuará sobre diferentes tramos de acceso, entre ellos la subida por el lomo y una zona situada en las inmediaciones del lavadero de Zamora. El proyecto contempla pavimentar con hormigón armado 653,22 metros cuadrados, distribuidos en varios tramos, con una inversión de 35.424 euros, incluido el IGIC.

Esta segunda actuación pretende mejorar también las condiciones de drenaje de la vía, que presenta problemas durante las lluvias por la acumulación de agua y barro que afecta a las viviendas del entorno.

Más seguridad y mejor drenaje

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, ha señalado que se trata de intervenciones que responden a demandas concretas de la vecindad y que permiten avanzar en la mejora de los caminos y viales de los distintos barrios.

“Son caminos que utilizan diariamente y que también dan acceso a fincas agrícolas”, expuso el alcalde, que considera que mejorar su pavimentación permitirá reforzar la seguridad y la movilidad de quienes utilizan estos accesos.

Noticias relacionadas

Rodríguez también destacó que algunos tramos presentan durante las lluvias problemas de escorrentía, barro y acceso, incluso para los vehículos de emergencia. El regidor agradeció al Cabildo la financiación aportada para poder ejecutar las actuaciones.