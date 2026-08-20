El alcalde de Santa Brígida insta a la Policía a cambiar el sistema de turnos para evitar horas extra

El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, insta a la Policía Local del municipio a cambiar el sistema de turnos de horas extras vigente. Su propuesta surge ante el malestar que el cuerpo ha mostrado especialmente durante las fiestas patronales de la villa, cuando se tuvo que contratar seguridad privada como consecuencia de la escasez de efectivos.

Los agentes han mostrado su descontento, ya que el Ayuntamiento no ha abonado parte de los servicios extraordinarios u horas extra llevadas a cabo desde mediados de 2024. Sin embargo, según el regidor, buena parte de esas horas extra no responden a servicios puntuales como fiestas o emergencias, sino que se utilizan para cubrir turnos ordinarios cuando faltan agentes por bajas, vacaciones o permisos sindicales.

Por ello, la Intervención municipal ha emitido un reparo que ha frenado el trámite de pago, porque considera que las horas extraordinarias no pueden ser repetitivas, sino destinadas a servicios puntuales, explica Armengol.

El Tribunal de Cuentas condiciona los pagos

Hasta 2023, esos reparos se salvaban porque los regidores decidían continuar con el pago pese a que la Intervención municipal formulara la objeción. Pero el Tribunal de Cuentas abrió un expediente para revisar los abonos de 2023, y eso ha paralizado los pagos posteriores.

"No es un tema de mala fe o de que no se quiera, es una medida preventiva que se ha tomado hasta que se manifieste el Tribunal de Cuentas", señala el alcalde, que recuerda que si el Tribunal determina que el procedimiento no fue correcto, tendría que devolverse el dinero abonado.

"No es un tema de mala fe, es una medida preventiva hasta que se manifieste el Tribunal de Cuentas", señala el alcalde

La cuestión de fondo es que existe un problema estructural de plantilla, pues no hay agentes suficientes. La ratio orientativa fijada por la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias es aproximadamente de un policía por cada mil habitantes, lo que situaría la plantilla ideal de Santa Brígida en 33 agentes, razona el alcalde.

Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con 26 policías y un mando, 27 en total, con cinco plazas vacantes en proceso de cobertura, un trámite que, según explica, puede llegar a prolongarse hasta 2030, cuando se complete la plantilla.

Un sistema de turnos que incrementa el gasto

A esto se suma que el sistema de turnos vigente, de siete días de trabajo por siete de descanso, exige cubrir simultáneamente los turnos de mañana, tarde y noche. Así, cuando falta algún agente, ese hueco se cubre con otro compañero en concepto de hora extraordinaria, lo que supone un coste adicional para la administración, argumenta Armengol.

El alcalde aporta cifras. En el año 2022, el importe en horas extra fue de 364.203 euros, cuando el límite de masa salarial —el tope máximo de dinero que una entidad local puede gastar al año en pagar a sus trabajadores en concepto de horas extras y que es del 10% de la masa salarial— fue de 219.958 euros. En total, la diferencia era de 144.244,62 euros.

En 2024, el importe ascendió a 271.223 euros, cuando el límite de masa salarial era de 236.836 euros. Quedaron pendientes 176.893 euros. Desde 2024 hasta la actualidad, la cifra pendiente asciende a 590.113 euros.

El problema, añade, es que la ley establece que del total de la masa salarial solo se puede destinar un 10% al pago de horas extraordinarias y, dado que dicho exceso se traslada al ejercicio siguiente, el sistema genera cada año una deuda que se arrastra al próximo.

"Es una pescadilla. Arrastras para el ejercicio del año siguiente esa diferencia porque no puedes pagarlas en su totalidad", resume José Armengol.

El alcalde plantea cambiar la organización

Ante esta situación, el alcalde sostiene que se debe definir un nuevo sistema de organización, ya que el vigente, a pesar de su vigencia jurídica, cree que no es viable y lo define como "perverso" para la administración debido a su coste.

Además, explica que primero se debe llevar a una mesa de negociación con los sindicatos antes de regularla, algo que espera que se pueda empezar a tramitar a partir de septiembre. También considera necesario trabajar en un reglamento sobre el funcionamiento y el horario de la Policía Local.

Sobre la tensión generada tras la falta de agentes durante las fiestas, el alcalde reconoce que se trata de una "forma de presión" por parte del cuerpo. Sin embargo, declara que la seguridad estuvo garantizada y es tajante: "No voy a firmar el levantamiento del reparo hasta que el Tribunal de Cuentas no se manifieste".

El PP reclama una solución al conflicto

Desde la oposición, el portavoz del Partido Popular, Martín Sosa, reclama al Ayuntamiento que dé respuesta a las horas extraordinarias pendientes de los agentes, pues asegura que la situación ya se está dejando notar en los actos que se celebran en el municipio.

“José Armengol es el alcalde y le corresponde sentarse con los representantes de los trabajadores, escucharles y tratar de llegar a un acuerdo. Lo que no tiene sentido es dejar que el problema siga creciendo”, apunta en un comunicado.