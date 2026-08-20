La Aldea arranca sus fiestas con el pregón de Óliver Saavedra y un mes de actos para todos los públicos con el tradicional Charco

La Aldea ofrecerán durante más de un mes actividades culturales, musicales, deportivas, infantiles, populares y religiosas dentro del programa de las Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino. El calendario incluye propuestas relacionadas con el patrimonio y la historia del municipio, especialmente con motivo de la conmemoración del Centenario del Pleito de La Aldea, sin perder de vista a su evento más multitudinario del Charco. El pregonero será Óliver Saavedra.

La programación se prolongará hasta el 27 de septiembre y volverá a tener entre sus principales protagonistas algunas de las celebraciones más arraigadas de La Aldea, como La Rama, la Romería, el Día de San Nicolás y el Día del Charco.

Las principales fechas

Uno de los primeros actos destacados será el pregón de las fiestas, que tendrá lugar el 29 de agosto y estará a cargo de Óliver Saavedra Ramírez. El 1 de septiembre llegará el tradicional repique de campanas, mientras que el 9 de septiembre se celebrará la bajada de la rama.

El programa continuará el 10 de septiembre con la diana y la romería ofrenda a San Nicolás, antes de una de las jornadas más multitudinarias de las fiestas: el Día del Charco, el 11 de septiembre.

Posteriormente, el 19 de septiembre tendrá lugar la tradicional Subida de la Rama, a la que se sumarán durante las siguientes jornadas diferentes actividades culturales, deportivas y de ocio hasta el cierre de la programación el 27 de septiembre.

"Son días para compartir nuestras tradiciones y abrir las puertas de La Aldea a quienes nos visitan” Pedro Suárez — Alcalde de La Aldea de San Nicolás

El alcalde, Pedro Suárez, ha destacado la importancia de estas celebraciones como punto de encuentro para los vecinos y como atractivo para quienes visitan el municipio durante estas fechas.

“Las Fiestas Patronales son uno de los momentos más importantes del año para nuestro municipio porque nos permiten reencontrarnos, compartir nuestras tradiciones y abrir las puertas de La Aldea a quienes nos visitan”, señaló el regidor.

Suárez añadió que el Ayuntamiento ha diseñado “una programación amplia y diversa, pensada para todas las edades”, en la que se combinan los actos tradicionales con propuestas de cultura, música, deporte y ocio.

La identidad aldeana

El consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo, Miguel Hidalgo, puso también en valor la vinculación de las fiestas con la identidad y la historia de La Aldea.

Según señaló, las celebraciones permiten destacar “nuestro territorio, nuestra cultura y el papel que históricamente ha desempeñado el sector primario en la vida del municipio”.

En la misma línea, el cronista Francisco Suárez definió las fiestas como “el reflejo vivo de la identidad aldeana”, al considerar que permiten mantener un legado cultural y una memoria colectiva transmitidos de generación en generación.

El programa completo puede consultarse desde este jueves en formato digital. El Ayuntamiento también ha iniciado su reparto en papel por los hogares del municipio para que los vecinos puedan conocer todas las actividades y horarios previstos para las próximas semanas.

Artistas del concurso de escala en hi fi infantil 2026 de La Aldea. / LP / DLP

Por su parte, la concejala de Festejos, Leandra Delgado, ha manifestado en que el objetivo es ofrecer unas celebraciones abiertas a todos los públicos y reforzar al mismo tiempo el vínculo del municipio con sus tradiciones.

Talento musical

Dentro de su programación, el municipio disfrutó este miércoles de la popular escala en hi-fi infantil. La Plaza del Proyecto de Desarrollo Comunitario se convirtió en el epicentro del talento y la alegría local, reuniendo a numerosos vecinos y familias para presenciar "un espectáculo inolvidable".

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La jornada, según el Ayuntamiento, desbordó dinamismo y creatividad sobre el escenario gracias a la implicación de 71 niños y niñas de La Aldea, con edades comprendidas entre los 2 y los 13 años, apoyados en todo momento por el pilar fundamental de sus familias, cuya dedicación e implicación han sido clave para hacerla posible. Tras semanas de ensayos y preparación, los jóvenes artistas deleitaron al público con una colorida propuesta basada en música variada de diferentes países, combinando ritmos, coreografías y un contagioso sentido de la diversión que hizo disfrutar a todos los asistentes.