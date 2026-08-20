El asadero de Gran Canaria que lleva casi 60 años conquistando con sus pollos: una parada obligatoria en la isla

En Gran Canaria hay establecimientos que con el paso de los años se convierten en auténticos referentes gastronómicos. Ese es el caso de Asadero de Pollos Gil II, un local que lleva desde 1971 preparando pollos asados y convirtiéndolos en el producto más famoso de su establecimiento.

Este lugar se ha convertido en una parada obligatoria tanto para vecinos como para visitantes que buscan disfrutar de un pollo asado de calidad acompañado de papas.

El principal secreto está en su salsa

Uno de los grandes reclamos de Asadero de Pollos Gil II es su forma de preparar el pollo, lo sirven troceado y acompañado de papas, además de una salsa secreta que muchos clientes destacan como la seña de identidad.

El establecimiento se ha convertido en un imprescindible y quienes lo han visitado destacan especialmente la jugosidad de la carne, el sabor de las papas y la combinación con la salsa.

Mucho más que pollos asados

Aunque el pollo es su gran protagonista, el establecimiento también cuenta con una amplia variedad de comida casera para llevar. Entre sus elaboraciones se pueden encontrar platos como:

Ensaladilla rusa

Ensaladas

Croquetas caseras

Ropa vieja de pollo

Callos

Carne de cabra

Vueltas de ternera

Calamares fritos

Una propuesta gastronómica que permite muchos clientes acudir al establecimiento a elegir una selección de platos para disfrutar en comidas familiares. Una de las recomendaciones clave para asegurarse el pedido es reservar con antelación por teléfono y acudir temprano para evitar las colas.

Una parada gastronómica en Telde

Asadero de Pollos Gil II se encuentra en la calle Miguel Servet, 2, en Casas Nuevas (Telde). Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han disfrutado de sus pollos y el motivo por el cual el establecimiento sigue triunfando aunque pasen los años.

Abre de miércoles a domingo, de 10:00 a 16:30 horas, mientras que el resto de días el local permanece cerrado por descanso del personal.