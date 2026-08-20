El Cabildo culmina los trabajos para reabrir de forma escalonada el Ecoparque Sur tras el incendio

Los problemas de cadera, pies, columna o alteraciones de la marcha durante la infancia pueden plantear dudas sobre cuándo basta con realizar un seguimiento desde el centro de salud y cuándo es necesario que el menor sea valorado por un especialista. El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha actualizado ahora los criterios que utilizarán los profesionales para determinar cómo actuar ante algunas de estas patologías.

La nueva versión de la Guía de derivación de patología ortopédica y traumatológica en la infancia y adolescencia desde Atención Primaria está dirigida a los profesionales sanitarios que atienden a menores de 15 años y a sus familias. El documento determina, de acuerdo con los síntomas y las pruebas realizadas, qué pacientes deben ser enviados a Cirugía Ortopédica y Traumatología, Rehabilitación o directamente a las Urgencias de su hospital de referencia.

Del verde al rojo según la prioridad

Una de las claves de la guía es un sistema visual pensado para facilitar la toma de decisiones. Las diferentes situaciones se clasifican mediante tres colores en función de la prioridad de la derivación.

El verde identifica los casos de carácter normal; el naranja señala aquellos en los que se necesita una derivación preferente, mientras que el rojo queda reservado para las situaciones que requieren una derivación urgente.

La información se presenta mediante tablas divididas en tres apartados: diagnóstico, derivación y observaciones. De esta manera, los profesionales pueden consultar los criterios relacionados con los síntomas y las pruebas, determinar el nivel asistencial al que corresponde enviar al paciente y añadir información relevante sobre cada caso.

Desde el pie plano hasta la escoliosis

La actualización abarca algunas de las patologías ortopédicas y traumatológicas más frecuentes durante la infancia y la adolescencia.

Entre ellas se encuentran la displasia del desarrollo de la cadera, deformidades como el pie plano y el pie cavo, alteraciones en la alineación de las extremidades inferiores y determinados problemas relacionados con el patrón de la marcha.

También contempla situaciones como los tumores óseos, la sinovitis transitoria de cadera y la epifisiólisis de la cabeza femoral, además de diferentes alteraciones de la columna vertebral.

En este último grupo aparecen la escoliosis idiopática del adolescente, la escoliosis en menores de diez años, la cifosis o la raquialgia.

Guía de derivación patología Ortopédica y Traumatológica desde AP / LP/DLP

¿Cuándo se deriva al hospital?

La respuesta depende de cada patología y de las circunstancias que presente el paciente. Precisamente por ello, la guía establece criterios específicos teniendo en cuenta los síntomas y las pruebas realizadas.

Según el caso, el menor podrá ser derivado a las consultas externas de Cirugía Ortopédica y Traumatología o Rehabilitación, tanto hospitalarias como de un Centro de Atención Especializada (CAE). Las situaciones que así lo requieran podrán remitirse directamente al servicio de Urgencias del hospital de referencia.

El documento no parte de cero. Su primera elaboración se produjo en 2021 y en su desarrollo participan la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatológica de Canarias, la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias y la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria.

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Con su actualización, el SCS pretende unificar los criterios utilizados desde Atención Primaria y facilitar que los profesionales puedan diferenciar qué problemas pueden seguir un circuito ordinario y cuáles necesitan una valoración especializada con mayor rapidez