Las campanas de Arucas despiden a Juan Pancho, maestro de la piedra

Las campanas de la Iglesia de San Juan Bautista de Arucas sonaron con un significado distinto. Esta vez no anunciaban una celebración, sino la despedida a uno de los hombres que ayudó, literalmente, a dar forma a sus piedras.

Juan Francisco Marrero Santana, conocido como Juan Pancho, ha fallecido dejando atrás más de medio siglo dedicado al oficio de labrante. Nacido en La Goleta en 1939, perteneció a una generación de artesanos que aprendió a trabajar la piedra sin manuales: observando, escuchando a los maestros y repitiendo cada gesto hasta dominarlo.

Su nombre queda ligado a algunos de los edificios religiosos más importantes de Gran Canaria y, de una manera muy especial, al templo de Arucas.

La piedra estaba en la familia

Juan Pancho nació en una casa en la que el oficio ya venía de lejos.

Su padre y su abuelo habían sido labrantes, por lo que la piedra formó parte de su vida prácticamente desde niño.

Con apenas ocho años se trasladó a Tenerife y, a los doce, comenzó a trabajar junto a su padre.

Fue así como aprendió un oficio que durante décadas se transmitió de generación en generación: mirando cómo trabajaban quienes sabían más, cogiendo las herramientas y enfrentándose cada día a una nueva pieza de piedra.

No había atajos. Cada golpe debía tener sentido.

Y Juan Pancho terminó convirtiendo aquella tradición familiar en toda una vida profesional.

Más de medio siglo dejando huella en Gran Canaria

Sus manos participaron en la conservación y restauración de algunos de los monumentos más reconocibles de la Isla.

Trabajó en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, en la Basílica del Pino de Teror y en la iglesia de Santa María de Guía.

Pero entre todos esos trabajos hubo uno con un significado especial: la torre campanario de la Iglesia de San Juan Bautista de Arucas.

Allí dejó una parte importante de su oficio y de su historia.

Por eso, su despedida tiene ahora un simbolismo particular: las mismas campanas de un templo en el que trabajó durante años son las que hoy recuerdan al hombre que ayudó a conservarlo.

El día que subió 66 metros para colocar la veleta

David Cabrera Guillén, técnico de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Arucas, conoció a Juan Pancho hace años y en noviembre de 2006 lo entrevistó durante más de una hora para un trabajo de investigación sobre el oficio de la piedra en el municipio.

De aquella conversación guarda una historia que, con el paso del tiempo, ha adquirido un valor especial.

Cuando terminaron los trabajos en la torre de San Juan Bautista, alguien tenía que subir hasta lo más alto para colocar la veleta sobre el florón que remata el templo.

Ese alguien fue Juan Pancho.

Cabrera recuerda que, durante la entrevista, le planteó lo que suponía estar a unos 66 metros de altura. La respuesta del labrante fue tan sencilla como reveladora: explicó que no había mirado hacia abajo, que colocó la veleta en el lugar preparado y volvió a bajar.

Y cuando le preguntó si volvería a hacerlo, Juan Pancho respondió:

«¡Me subo, leche!»

Una frase que, para Cabrera, resume bien quién era aquel hombre.

“Historia viva de Arucas”

“Y eso era y es Juan Pancho: historia viva de Arucas”, señala el técnico de la Oficina de Turismo.

Lo era porque pertenecía a una generación que conoció el trabajo tradicional de la piedra como una forma de vida, pero también como una manera de salir adelante.

Hombres que aprendieron a distinguir materiales, a conocer sus reacciones y a dominarlos con herramientas como la maceta, la escoda o la bujarda.

Una generación cuyas manos, como recuerda Cabrera, están “literalmente” en muchos de los edificios que hoy se admiran en Arucas y en otros puntos de Gran Canaria.

“Sí, mucho” y “No me importaría”

En aquella entrevista de 2006, Cabrera también le preguntó si era consciente de que él y sus compañeros pertenecían a una de las últimas generaciones capaces de trabajar la piedra de aquella manera tradicional. Juan Pancho respondió que sí.

Después llegó una pregunta más sencilla: si le había gustado ser labrante.

«Sí, mucho», contestó. Y si volvería a serlo. «No me importaría».

Veinte años después de aquella conversación, esas respuestas adquieren un significado distinto. No hablan solo de un oficio. Hablan de una vida entera vinculada a él.

Uno de los últimos grandes maestros labrantes

Juan Pancho perteneció a una generación cada vez más difícil de encontrar. La del artesano que conocía la piedra por el sonido, por el tacto y por la experiencia acumulada durante miles de horas de trabajo.

Durante más de cincuenta años mantuvo vivo un oficio profundamente ligado a la arquitectura tradicional de Canarias y a muchos de sus edificios históricos.

Su trayectoria representa también una forma de aprender y trabajar que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Una época en la que los maestros enseñaban trabajando y los aprendices aprendían observando.

“Quedan sus manos en la piedra”

Para David Cabrera, con la muerte de Juan Pancho desaparece mucho más que un maestro labrante. “Despedimos a uno de los últimos depositarios de una parte fundamental de la memoria de Arucas y del barrio de La Goleta”, expresa. Pero también queda algo.

“Quedan sus manos en la piedra. Quedan sus recuerdos y su testimonio. Y queda para siempre la veleta sobre la torre campanario de la Iglesia de San Juan Bautista de Arucas”.

La imagen resume toda una vida. Cada vez que alguien levante la vista hacia lo alto de la torre y vea aquella veleta, seguirá allí el recuerdo del labrante de La Goleta que un día subió hasta lo más alto para colocarla.

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