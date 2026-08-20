Así es la carreta de Santa Brígida para la Romería del Pino de Teror 2026

Santa Brígida ya tiene preparada la carreta con la que representará al municipio en la Romería-Ofrenda a Nuestra Señora del Pino 2026. La propuesta de este año mira directamente a la historia del agua en la Villa y reproduce parte del acueducto y el canal situado en el Barranco de Santa Brígida, a la altura del barrio de El Gamonal.

La construcción pretende rendir homenaje al patrimonio hidráulico del municipio y a las infraestructuras que durante décadas permitieron conducir el agua de riego por la complicada orografía de las medianías grancanarias. El diseño oficial recrea una estructura tradicional de piedra y argamasa sobre un lecho de roca volcánica, acompañada de vegetación característica del entorno.

El alcalde de Santa Brígida, José Armando Armengol, explica que la carreta "es una reproducción parcial de lo que es una canalización del agua o un acueducto en un tramo que existe cerca de la presa del Gamonal y se usaba para poder salvar ese obstáculo del barranco".

Para el regidor satauteño, la elección sirve también para reivindicar una parte esencial de la historia local. "Es una muestra de lo que supone el patrimonio hidráulico en Santa Brígida, que tiene un inmenso patrimonio de muchos valores en Gran Canaria", señala.

La propuesta cambia cada año. "Todos los años suele ser diferente la temática de cada carreta de representación", recuerda Armengol, dentro de una tradición con la que los municipios de Gran Canaria trasladan a Teror elementos vinculados a su historia, su paisaje y sus costumbres.

Un homenaje a la Heredad de Aguas de Tafira en el Gamonal

El agua es también el hilo que conecta la propuesta de Santa Brígida con otros puntos de la isla. La ficha técnica elaborada para la Romería-Ofrenda destaca el papel de la histórica Heredad de Aguas de Tafira, cuya acequia llevaba el agua hasta los campos de cultivo y conectaba en su recorrido la Vega de San Mateo, Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria. La carreta quiere representar así no solo una obra de ingeniería tradicional, sino también el vínculo histórico entre los tres municipios.

Alicia Ramírez, técnica de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Santa Brígida, explica que el trabajo comenzó meses atrás. "Llevamos más o menos desde marzo trabajando en esta estructura", apunta.

La elaboración requiere, además, tener en cuenta aspectos que van mucho más allá de la estética. "Técnicamente también tenemos que sopesar su altura, su peso, ya que la carreta la llevan las yuntas y, sobre todo, el tema técnico y logístico es necesario tenerlo siempre en cuenta", señala Ramírez. El diseño de la carreta figura a nombre de Luz Yamelín Rivero y Alicia Ramírez.

La carreta tuvo además una primera puesta de largo durante la romería de Santa Brígida, donde pudo comprobarse la respuesta de los vecinos. Armengol considera que ese estreno permite "medir la temperatura de la aceptación que tiene la carreta" y sostiene que "ha sido un éxito el diseño de la misma y la temática".

Se ha convertido ya en una tradición muy singular de muchos años José Armando Armengol — Alcalde de Santa Brígida

Santa Brígida estará acompañada en Teror por la A.F. Las Goteras Idubaren y el cuerpo de baile de la Asociación Cultural Erasmo Hernández, que interpretarán ante la imagen de la Virgen las Seguidillas de Gran Canaria.

El Ayuntamiento ha abierto también la participación al conjunto de la ciudadanía. "Hemos abierto un plazo de inscripción para todos los vecinos y vecinas que quieran participar y quieran acompañarnos en la carreta ese día, el 7 de septiembre", explica Ramírez, que confía en contar con una amplia representación del municipio.

La técnica destaca igualmente la participación de los jóvenes, que podrán incorporarse al cortejo con la vestimenta tradicional y formar parte de una jornada que reúne cada año a los municipios de Gran Canaria en torno a la patrona insular.

Para Armengol, esa presencia conjunta ha adquirido con el paso del tiempo un valor que trasciende lo festivo. "Se ha convertido ya en una tradición muy singular de muchos años", afirma. "La presencia y la representación de todos los municipios de la isla es un hecho cultural importante y forma parte del patrimonio cultural de Gran Canaria".

Calabazas, papas y productos de las medianías

La identidad agrícola de Santa Brígida estará también presente en la ofrenda. El municipio llevará hasta Teror productos cultivados en las medianías, entre ellos pimientos, papas del país, cebollas y, especialmente, sus características calabazas de gran tamaño.

"Estamos en zona de medianías. Tenemos un cultivo muy diverso, pero sobre todo la papa, las verduras y las hortalizas y, como estandarte, llevamos siempre calabazas, calabazas de gran tamaño", explica Armengol.

Los productos proceden de áreas agrícolas situadas entre los 600 y los 1.500 metros de altitud. La carreta exhibirá únicamente una selección de la cosecha, ya que la mayor parte de la aportación del municipio se entrega previamente en la Basílica de Teror.

Santa Brígida volverá así a la Romería-Ofrenda del Pino con una propuesta que une paisaje, agricultura y memoria. Una carreta que convierte el agua y las antiguas canalizaciones de las medianías en protagonistas para recordar una parte fundamental de la historia del municipio.