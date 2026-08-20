Condenan a un hombre por vejaciones a fieles en una parroquia de Gran Canaria

Un juzgado de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha condenado a un hombre por tres delitos leves de vejaciones injustas cometidos contra fieles que acudían a la parroquia de la localidad de San Fernando tras protagonizar varios incidentes que comenzaron en septiembre de 2025.

Según la sentencia, que es firme y a la que ha tenido acceso EFE, la plaza 3 del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana considera probado que el acusado dirigió expresiones vejatorias contra tres personas relacionadas con la parroquia en distintos días de junio, cuando el hombre les profirió frases "del tipo 'te voy a follar', provocándoles una situación de humillación delante de otros feligreses de la parroquia".

La sanción impuesta por el juzgado

El fallo, con fecha de 29 de julio, le impone una multa de 30 días con una cuota diaria de seis euros por cada delito, además de una orden de alejamiento de 100 metros respecto a las víctimas, incluida la parroquia de San Fernando.

La resolución judicial también establece la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el Código Penal en caso de impago de la multa y condena al acusado al pago de las costas procesales.

La sentencia fue dictada oralmente durante el juicio y las partes renunciaron a presentar recurso, por lo que el fallo fue declarado firme.

Insultos y amenazas durante las misas

El procedimiento se inició a raíz de un atestado de la Policía Nacional fechado el 4 de junio de 2026 por hechos ocurridos en días próximos a esa fecha, tras la denuncia presentada por los fieles y la Fundación Española de Abogados Cristianos, que ha ejercido la acusación en el presente caso.

Según explicó el pasado julio, la forma de proceder del hombre consistía en entrar a la parroquia mientras se celebraba la misa y, una vez dentro, comenzaba a gritar y proferir insultos y amenazas a quienes asistían a la celebración eucarística.

Cuando se le requería deponer su actitud y abandonar el recinto, respondía con una actitud hostil, según los hechos relatados por Abogados Cristianos, y se enfrentaba verbalmente a los responsables de la parroquia y los fieles presentes.

Detención del hombre en Maspalomas

Al repetirse estos hechos durante tanto tiempo, muchas personas que acudían a misa los denunciaron, y ello derivó en una primera investigación policial que acabó con la detención de este hombre en Maspalomas, y el inicio de las correspondientes diligencias judiciales.

Abogados Cristianos ha explicado este jueves tras conocerse la resolución que consideró los hechos denunciados constitutivos de los delitos de interrupción de culto, amenazas y coacciones porque "la conducta del investigado no se limitó a incidentes aislados, sino que perturbó de forma continuada las celebraciones religiosas y generó un clima de intimidación, violencia y miedo entre los miembros de la comunidad parroquial".

La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha manifestado que "esta condena demuestra que quienes intimidan, acosan y atemorizan a los cristianos no pueden actuar con impunidad" y ha señalado que "nadie debería acudir a misa con miedo a ser insultado, amenazado o acosado".