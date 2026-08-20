El Consejo Insular de Aguas impulsa el mantenimiento de depósitos y desaladoras de Gran Canaria

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Ciagc) ha puesto en marcha tres actuaciones para mejorar el funcionamiento de infraestructuras hidráulicas estratégicas de la isla, con intervenciones en depósitos de almacenamiento y plantas desaladoras. Los proyectos suman unos 1,9 millones de euros y buscan evitar el deterioro de instalaciones esenciales y garantizar la capacidad de almacenamiento y producción de agua.

En concreto, las obras contemplan la impermeabilización de los depósitos Llano Parra I y II, en Santa María de Guía; la renovación de los filtros de arena de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) La Aldea II, y la recuperación del sistema de desplazamiento y limpieza química de la Instalación Desaladora de Agua de Mar (IDAM) de Bocabarranco, en Gáldar. Se trata de actuaciones diferentes, pero con un objetivo común: reducir pérdidas, prevenir averías y mantener la continuidad del servicio.

Más de 800.000 euros

La actuación de mayor cuantía corresponde a la impermeabilización de los depósitos Llano Parra I y II, con un presupuesto base de licitación de 806.856 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La mayor inversión, de más de 800.000 euros, permitirá garantizar la calidad del agua almacenada en Guía

La intervención pretende garantizar la estanqueidad de ambos depósitos para evitar pérdidas de agua por filtraciones y proteger sus elementos estructurales. Los trabajos permitirán mejorar la conservación de las estructuras de hormigón y contribuirán a mantener la calidad del agua almacenada.

Una actuación necesaria para La Aldea

La segunda actuación se desarrollará en la EDAM La Aldea II, donde el Consejo Insular de Aguas prevé instalar nuevos filtros de arena por un importe de 723.644 euros. El proyecto parte del deterioro de los equipos actuales, instalados cuando la planta comenzó a funcionar en el año 2000 y expuestos desde entonces a las condiciones ambientales de su ubicación junto al mar.

La salinidad ha provocado el desgaste de los cuatro filtros existentes, mientras que la antigüedad del sistema limita sus posibilidades de limpieza y mantenimiento. Los informes técnicos justifican su sustitución para evitar que el deterioro termine comprometiendo el funcionamiento de la planta y pueda obligar a detener la producción de agua para la comarca.

Los nuevos equipos serán filtros verticales de poliéster reforzado con fibra de vidrio, más resistentes a las condiciones ambientales y que facilitarán las tareas de mantenimiento y el proceso de filtrado previo a la desalación.

Recuperar un sistema fuera de servicio

La tercera actuación, con un presupuesto de unos 391.018 euros, se ejecutará en la IDAM de Bocabarranco y permitirá instalar un nuevo sistema de desplazamiento y limpieza química para los equipos de ósmosis inversa.

El proyecto parte de la obsolescencia y degradación del sistema existente, actualmente fuera de servicio. Su recuperación permitirá realizar las operaciones necesarias para eliminar sales, suciedad e incrustaciones de las membranas, elementos que reducen el rendimiento de las plantas desaladoras.

Con ello se busca mejorar la eficiencia energética, prolongar la vida útil de los equipos y mantener la capacidad de producción de agua desalada. Los trabajos incluyen también el acondicionamiento de la zona de almacenamiento de productos químicos y el traslado de determinados sistemas de dosificación.

Mantenimiento de infraestructuras

A estas obras se suma además la reciente licitación para el mantenimiento de los centros de transformación eléctrica de las instalaciones hidráulicas insulares, con un presupuesto de 1,4 millones de euros y un plazo de 24 meses. El contrato pretende reforzar la fiabilidad del suministro energético de desaladoras y depósitos mediante un programa de mantenimiento y una respuesta rápida ante posibles averías.

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Estas actuaciones se integran en un programa de conservación y renovación de las infraestructuras vinculadas al ciclo del agua en la Isla. En concreto, en la última sesión plenaria del 31 de julio, el Cabildo aprobó una modificación presupuestaria para incrementar en 3,46 millones de euros los fondos destinados a reducir pérdidas, prevenir averías y garantizar la continuidad de los sistemas de almacenamiento, desalación y depuración de agua de la Isla.