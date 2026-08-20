¿Dónde donar sangre esta semana en Gran Canaria?

La Aldea de San Nicolás cuenta desde este jueves con una unidad móvil de donación de sangre que permanecerá en el municipio hasta el próximo sábado 22 de agosto.

El dispositivo está instalado en la avenida San Nicolás, esquina con Villa de Agaete, y permitirá donar tanto en horario de mañana como de tarde durante los próximos días.

La campaña de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud busca acercar la donación a los vecinos y contribuir a mantener las reservas necesarias para los hospitales de Canarias.

Horarios para donar sangre en La Aldea

La unidad móvil estará operativa este jueves 20 de agosto de 16.15 a 20.30 horas.

El viernes 21 abrirá en dos turnos: de 9.15 a 13.30 horas y de 16.15 a 20.30 horas.

La campaña terminará el sábado 22 de agosto, con horario de 9.15 a 13.30 horas.

Quién puede donar

Para donar sangre es necesario cumplir una serie de requisitos básicos.

Con carácter general, se debe tener entre 18 y 65 años, aunque en el caso de una primera donación la edad máxima es de 60 años. También es necesario pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud y no estar embarazada.

Ante cualquier duda, el Servicio Canario de la Salud mantiene habilitado el teléfono gratuito 900 234 061.

Otros puntos para donar en Gran Canaria

Quienes no puedan acudir a La Aldea disponen además de diferentes puntos fijos de donación en Gran Canaria.

La sede de Hemodonación y Hemoterapia de la calle Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, funciona de lunes a viernes de 9.15 a 20.30 horas, salvo festivos.

También existen puntos en Vecindario y en centros hospitalarios como el Hospital Insular, el Materno Infantil y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde puede donarse sin cita previa dentro de sus respectivos horarios.

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Hasta el sábado, sin embargo, los vecinos de La Aldea tendrán la posibilidad de hacerlo mucho más cerca de casa: directamente en la unidad móvil instalada en pleno municipio.