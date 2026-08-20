El Ecoparque Sur de Gran Canaria reabre tras el incendio y recupera el 70% de su operatividad

El Ecoparque Gran Canaria Sur, en Juan Grande, ha comenzado a recuperar su actividad después del incendio registrado el pasado 7 de agosto, que obligó a reorganizar temporalmente la gestión de residuos de la Isla. Once días después del fuego, la instalación ha conseguido restablecer aproximadamente el 70% de su capacidad operativa.

El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado la reapertura de manera progresiva después de completar los trabajos prioritarios de limpieza, recuperación de las zonas afectadas y comprobación de las diferentes líneas de tratamiento. Durante el cierre, el Ecoparque Norte, situado en Salto del Negro, tuvo que asumir buena parte de los residuos que habitualmente se gestionaban en las instalaciones del sur.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, visitó el complejo para comprobar la evolución de las actuaciones. Según explicó, el incendio ocasionó "una serie de daños importantes" que obligaron a reestructurar el sistema de gestión de residuos de Gran Canaria y provocaron que el Ecoparque Norte tuviera que soportar un volumen superior a su capacidad habitual.

Los contenedores gris y marrón vuelven al Ecoparque Sur

La recuperación de los servicios se realizará de forma escalonada en función de la capacidad disponible. En una primera fase se dará prioridad a los municipios más alejados del Ecoparque Norte, que durante estos días ha asumido temporalmente la gestión correspondiente al sur de la Isla.

La reapertura ha permitido recuperar progresivamente las líneas de residuos sólidos urbanos correspondientes a los contenedores gris y marrón, para las que el Ecoparque Sur ya está asumiendo aproximadamente el 70% del servicio.

Los responsables municipales de limpieza serán informados individualmente a medida que avance la reapertura y aumente la capacidad de almacenamiento de las instalaciones.

Sin embargo, todavía quedan servicios por recuperar. Los operarios trabajan en la reparación de las trituradoras de poda y realizan pruebas de funcionamiento en la nueva planta destinada a triturar residuos voluminosos. Hasta que estas instalaciones puedan entrar en servicio, este tipo de residuos continuará gestionándose provisionalmente en Salto del Negro.

Raúl García Brink durante la visita a las instalaciones del Ecoparque Sur (2) / LP/DLP

Los daños provocados por el incendio

El fuego afectó a diferentes zonas operativas del complejo, entre ellas la maquinaria de trituración, los fosos de la planta de clasificación y otros elementos necesarios para el tratamiento de residuos.

Según explica el Cabildo, las condiciones de viento y la sequedad del material vegetal acumulada después del episodio de altas temperaturas iniciado el 29 de julio favorecieron el incendio. La intervención de los servicios de emergencia y la activación de los sistemas de protección contra incendios de las propias instalaciones permitieron confinar las llamas.

Tras controlar el fuego comenzaron los trabajos para retirar y gestionar el material quemado, limpiar las instalaciones y realizar las comprobaciones de seguridad necesarias antes de recuperar la actividad.

Durante el periodo en el que permaneció inoperativa la planta de clasificación, parte de la fracción resto tuvo que enviarse directamente al vertedero para su eliminación sin tratamiento previo, una medida excepcional que, según el Cabildo, se mantuvo únicamente durante el tiempo imprescindible para reactivar la instalación.

Objetivo: recuperar toda la capacidad

La institución insular mantiene los trabajos para conseguir la rehabilitación completa del Ecoparque Sur. Las reparaciones prioritarias y las pruebas realizadas hasta ahora permiten que parte de las líneas vuelvan a funcionar con seguridad.

García Brink agradeció el trabajo de las empresas responsables de los ecoparques, así como la colaboración de los servicios municipales de limpieza, operadores y ciudadanía durante los días posteriores al incendio.

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El Cabildo continuará coordinando los trabajos con los servicios técnicos, los empleados del complejo y los equipos de emergencia hasta conseguir que el Ecoparque Sur recupere el 100% de su operatividad, manteniendo tanto la seguridad de los trabajadores como la gestión de los residuos generados en Gran Canaria.