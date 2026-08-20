Global lanza la séptima edición de La Guagua de las Promesas con el objetivo de superar las 100 toneladas de alimentos

Global ha puesto en marcha este jueves la séptima edición de La Guagua de las Promesas, la iniciativa que recoge ruegos y agradecimientos dirigidos a la Virgen del Pino y los transforma en alimentos destinados a familias en situación de vulnerabilidad de Gran Canaria. La campaña parte este año con el objetivo de superar los registros alcanzados en su anterior edición y elevar por encima de las 100 toneladas el volumen acumulado de alimentos desde su creación.

La nueva edición fue presentada en el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, después de que la campaña lograra en 2025 su mejor resultado anual. Entonces recibió más de 4.000 promesas y permitió reunir más de 25.000 kilos de alimentos.

Desde que comenzó en 2020, La Guagua de las Promesas ha recogido más de 13.000 peticiones y ha generado más de 83 toneladas de alimentos, según los datos facilitados por la compañía de transporte interurbano.

Un kilo de alimentos como mínimo por cada promesa

La participación se realiza a través de www.laguaguadelaspromesas.com, donde cualquier persona puede escribir y enviar su promesa, plegaria, ruego o agradecimiento a la Virgen del Pino. Global incorporará cada mensaje al Libro de las Promesas y lo convertirá, como mínimo, en un kilo de alimentos. Según la compañía, el balance de las ediciones anteriores refleja una media superior a los cinco kilos de alimentos por cada promesa recibida.

El plazo permanecerá abierto hasta el 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la patrona de Gran Canaria.

De una iniciativa nacida en la pandemia a su séptima edición

El subdirector de Global, Saulo Castro González, recordó durante la presentación que el proyecto surgió durante el confinamiento provocado por la pandemia de covid-19. Las restricciones impidieron entonces el desplazamiento habitual hasta Teror con motivo de las Fiestas del Pino y llevaron a la compañía a habilitar una alternativa para hacer llegar las promesas a la patrona de la isla.

Teror anima a participar en la campaña

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia García, también participó en la presentación. Preguntado por su propia promesa, expresó su deseo de que las fiestas transcurran sin incidencias de consideración, como ocurrió el año anterior, y animó a la ciudadanía a sumarse a la campaña.

Por su parte, el párroco de Teror, Jorge Martín de la Coba, destacó la vertiente solidaria de la iniciativa junto con sus componentes religioso y cultural. También planteó los desplazamientos en transporte público hacia la villa como una oportunidad para conversar con otros viajeros y disfrutar del recorrido.

Las promesas quedarán conservadas en Teror

La primera edición de La Guagua de las Promesas se celebró en el verano de 2020, cuando las restricciones sanitarias impidieron tanto las tradicionales Fiestas del Pino como el habitual peregrinaje a la Villa Mariana de Teror. En aquella ocasión, los alimentos obtenidos fueron destinados a Cruz Roja, el Banco de Alimentos de Las Palmas y Cáritas.

La fórmula se ha mantenido desde entonces. En esta séptima edición, todos los ruegos y plegarias recibidos volverán a quedar recogidos en el Libro de las Promesas, que será llevado a los pies de la Virgen del Pino. Posteriormente formará parte del Museo de Arte Sacro de la Basílica del Pino y del Archivo Municipal de Teror, donde se conservará junto a los volúmenes de las convocatorias anteriores.