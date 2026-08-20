Gran Canaria acoge un campamento para niños con diabetes dedicado a que aprendan a gestionar su enfermedad entre iguales

Canarias registra la tasa más alta de diabetes infantil tipo 1 de España, con una incidencia de casos que comprendida entre los 30 y los 35 niños por cada 100.000 menores de 14 años, factor que la sitúa entre los mayores índices del territorio europeo. El carácter crónico de esta enfermedad afecta de forma directa a la vida diaria de sus usuarios y personas cercanas: en el caso de los niños, sobre todo cuando son pequeños, tanto las familias como los menores deben adquirir hábitos e interiorizar una serie de conceptos que deberán aplicar cada día, prestando una atención constante al estado de una patología que nunca descansa.

Con el objetivo de, por un lado, dar descanso a los padres en la tarea de vigilancia y, por otro, enseñar a los más pequeños de la casa a ser más autónomos para convivir con su condición, la Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (Adigran) organiza un campamento de verano en Puerto Rico, Mogán, en el que 48 niños —de entre seis y diecisiete años— procedentes de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura conviven con iguales con su misma patología, reciben formación por parte de médicos para comprender mejor la diabetes y realizan actividades lúdico-deportivas con el objetivo de conocer mejor su condición mediante el juego.

Junto a otras asociaciones para la diabetes de toda España —a finales de junio tuvo lugar el campamento organizado por la de Tenerife—, se trata de una iniciativa anual que, según la presidenta de Adigran, Lydia Blanco, lleva realizándose durante más de 20 años. "No se trata sólo de un campamento en el que pasarlo bien, sino uno en el que se trabaja el cómo gestionar la diabetes para que los niños sean más autónomos, tengan los conocimientos para tomar las riendas del control de la enfermedad y que compartan el aprender entre iguales, para que sientan que hay otros niños en su misma situación", explicó Blanco.

Queremos promocionar la actividad física y que aprendan a gestionar el deporte con la diabetes: que vean que estas actividades pueden ser perfectamente compatibles con la diabetes Lydia Blanco — Presidenta de Adigran

Ubicado en la Escuela de Vela de Puerto Rico, cuenta con un equipo de monitores conformado por jóvenes que también tienen diabetes y pueden compartir su experiencia con los más jóvenes. Además, la mayoría fueron anteriormente niños de campamento que, al cumplir la mayoría de edad, comienzan a hacerse cargo de distintas tareas a la par que disfrutan de la experiencia. "Muchos de ellos cogen sus vacaciones para venir a acompañar a los niños, porque fueron como ellos en su día y quieren ayudarlos. Una chica que venía después de muchos años, porque estaba estudiando fuera, nos decía que era 'revivir su infancia con sus amigos de hace años'", recuerda la presidenta.

Los niños no son los únicos que aprenden en esta experiencia. El campamento cuenta con un equipo compuesto por personal médico de centros de Canarias que, además de formar a los niños y asistir en lo que sea necesario, reciben nociones sobre cómo es el día a día de las personas con diabetes de primera mano. Tal es el caso de los residentes en hospitales del Archipiélago en especialidades como endocrinología quienes, en palabras de Blanco, encuentran en esta iniciativa "un aprendizaje único que no se encuentra ni en los hospitales ni en los libros".

Los niños tienen que ir acostumbrándose a unas rutinas que van a estar acompañándoles en su vida Lydia Blanco — Presidenta de Adigran

En lo que respecta a las causas del elevado porcentaje de diabetes tipo 1 de Canarias, Lydia Blanco señala que, si bien es cierto que no existen estudios que puedan señalar una causa única, la insularidad, al igual que ocurre en Finlandia, otro de los países europeos con mayor índice de diabetes infantil, puede ser un factor que influye, al existir una mayor consanguinidad en la población. Sin embargo, la diabetes tipo 2, en la que también el Archipiélago cuenta con valores altos, está relacionada con el sedentarismo y la obesidad, materia en la que Canarias también cuenta con muchos casos en sus menores.

Para combatir este hecho, el campamento también cuenta con una gran carga actividad lúdico-deportiva en la que los jóvenes se divierten a través de la actividad física. En esta edición, los niños pasan el día en la playa, hacen recorridos en kayak por el litoral moganero, sesiones de paddle surf, reciben lecciones de vela o visitan parques de atracciones en los que el movimiento es algo fundamental, como el Aquapark. "Queremos promocionar la actividad física y que aprendan a gestionar el deporte con la diabetes: que vean que estas actividades pueden ser perfectamente compatibles con la diabetes", asegura la presidenta.

Asumir responsabilidades poco a poco

Si bien "es injusto exigirle responsabilidad a un niño de 6 años", según Blanco, debido a que tiene que vivir su infancia como el resto de los niños, "también es verdad que tienen que ir acostumbrándose a unas rutinas que van a estar acompañándoles en su vida". En esta línea, para que los menores sean conscientes de que deben ir paulatinamente asumiendo la responsabilidad, en el campamento van trabajando de forma incremental en las distintas edades. Así, los niños más pequeños "empiezan a comer de todo, a pincharse solos o a interpretar cuando tienen una bajada o subida": "A pesar de todo esto, somos defensores de que el niño tiene que vivir su infancia, y hay edades en que las preocupaciones son de los padres", concluye la presidenta y organizadora de un campamento que, a pesar del paso de los años, los niños nunca olvidarán.