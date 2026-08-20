¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?

Gran Canaria vive estos días con la agenda más calentita de agosto. De cumbre a mar, y de la costa norte a la del sur, más de una decena de municipios despliegan este viernes, sábado y domingo una caterva de romerías, bajadas de rama y verbenas populares y alguna que otra sustanciosa paella a la orilla del océano . Este es el recorrido por lo que se cuece isla adentro.

Valleseco. El barrio de Lanzarote, en Valleseco, se suma a la jarana agosteña con la Bajada del Tabique, programada para este sábado a las 18.00 horas, seguida de verbena con varias orquestas. El domingo, la fiesta se traslada a un tono más pausado con actuaciones musicales por la tarde y la conocida Verbena de los Colores, que cierra la jornada.

Teror. El domingo, la villa de Teror abre el calendario de las fiestas grandes de la patrona de Canarias con la Feria de Ganado, que dará inicio las 10.00 horas en la Finca de Osorio y que incluye carrera de sortijas, gymkana de yuntas, desfile de ganado, trilla, arado romano, trasquila, paseos en burro, talleres medioambientales, ordeño y elaboración de queso, degustación de pella de gofio, muestra ornitológica, descamisada y desgranada de piñas. La música tradicional también estará presente en la feria, a partir de las 12.00 horas, con la actuación de la parranda El Lebrillo y el cuerpo de baile El Álamo. Durante la mañana, guaguas Global dispondrá de servicios gratuitos para trasladar a los visitantes desde el vasco de Teror a Osorio. En total, la muestra abarca unos 350 animales de 37 ganaderos de la isla en una de las citas más importantes del sector primario. En resumen, una novelería en toda regla.

Moya. La villa de Moya vive su cita más tradicional en el pueblo de Fontanales. El viernes se celebra la romería y ofrenda a partir de las 19.00 horas, seguida del baile de taifas con las parrandas Isla Perdida, Amigos Isleños y Amigos de Tejeda. El sábado celebra su día grande a partir de las 11.00 horas, con la denominada Fiesta de la Familia, con espuma y música para los más pequeños en el campo de fútbol del pago, y a las 17.30 horas se celebra la Bajada de la Rama desde el Valle encabezada por la Banda Aborigen. Y por la noche, concierto de Tonny Tun Tun y verbena con Furia Joven. El domingo, Fontanales continúa con un entretenido tardeo con DJ Vhito en la plaza, que da paso a la Procesión de los Romeros a las 21.00 horas. Una nueva verbena de Promaster cierra a lo grande el fin de semana, justo en la víspera de su día principal.

Guía. Las fiestas patronales de San Roque arrancan este viernes en Guía con un encuentro de solistas y un concurso de karaoke, y continúan el sábado a partir de las 19.00 horas con un desfile de papagüevos por las calles del casco y, por la noche, una verbena con varias orquestas y sesión de DJ. El domingo, el municipio guiense propone una exposición de coches antiguos a las 10.00 horas y, en Roque Prieto, la elección de la madrina a las 12.00 horas y una paella marinera popular en el mismo punto a las 14.30 horas, acompañada de fiesta de la espuma, para cerrar con un desfile de variedades a partir de las 20.00 horas.

Artenara. El pueblo más alto de la isla de Gran Canaria combina este sábado deporte y música. Así, a las 13.00 horas recibe a las decenas de participantes en la 61 subida cicloturista que parte desde la capital hasta Artenara, y que incluye a su llegada una ofrenda floral. Por la noche, la plaza de San Matías de la localidad cumbrera acoge a las 19.30 horas el concierto Una noche en Artenara, que da paso a las 23.30 horas a la discoteca de verano con Promaster. El domingo la programación se orienta a las familias con una cumplida oferta de actos con espectáculos infantiles desde las 10.00 horas, y una sesión de cine al aire libre en La Alameda desde las 21.00 horas.

Telde. La ciudad de Telde vive uno de los momentos más participativos del verano en la playa de Melenara. Este viernes arrancan sus fiestas con pasacalles a las 18.00 horas con la Banda Guiniguada, animación infantil con papagüevos y el pregón a cargo de Candelaria Torres Ortega, seguido de una verbena amenizada por Furia Joven. El sábado a las 18.00 horas parte la esperada romería desde el campo de fútbol hasta la iglesia de Salinetas, con verbena de Luz de Luna a partir de las 22.00 horas, que da paso a la actuación de Los Peques, a las 00.00 horas, en la propia playa. El domingo es el gran Día del Chinchorro desde muy temprano, a las 10.00 horas y en el que se recuperará el histórico tiro de la red con las pescaderas del barrio, además de actividades acuáticas para toda la familia. La jarana al salitre incluye un gran asadero popular ofrecido por la cofradía de pescadores de Taliarte a las 14.00 horas, y una verbena del solajero animada por Yeray Socorro. A las 19.30 horas tendrá lugar la elección del rey y la reina de Melenara, con la posterior actuación de la solista Cris Giannattasio, y el concierto de Mujeres D a las 21.00 horas que dará fin a la jornada.

Ingenio. La playa de El Burrero del municipio de Ingenio acoge este viernes su programación de cine de verano con roscas y bebida para el público, y el domingo la playa celebra la fiesta de San Haragán, con animación infantil desde el mediodía, una sustanciosa paella popular y las actuaciones musicales de Kalima Limón, DJ Ulises Acosta y Pepe Guedes, además de castillos de agua para refrescar a los más pequeños.

Agüimes. Arinaga abre este viernes su feria de atracciones y celebra en el Soco Negro la trigésima edición de Un Mar de Encanto, con puestos de gastronomía y artesanía y varias actuaciones musicales durante toda la noche. El sábado la programación continúa con nuevos conciertos, y el domingo el ambiente se relaja con música en directo por la tarde.

Santa Lucía de Tirajana. Hasta cuarenta equipos se pueden formar para participar en 10 juegos diferentes en las PozOlimpiadas que este sábado 22 de agosto se celebrarán en el barranquillo de Pozo Izquierdo a partir de las 17.00 horas. En esta tercera edición habrá juegos nuevos como tiro con arco, tangram o troncos en el agua. Las PozOlimpiadas concluirán con música en las noches del barranquillo.

San Bartolomé de Tirajana. Tunte, el núcleo que da nombre y fervor al municipio sureño de San Bartolomé de Tirajana, celebra sus grandes fiestas patronales con un programa que arranca ya este mismo viernes a las 20.00 horas, momento en el que baja la decimosexta edición de la Carrera de Carretas y Carretones desde el cementerio hasta la Casa de la Cultura, con carros de madera engalanados y empujados a pulso por medio pueblo. Dos horas después, la Plaza de Santiago acoge la Gran Noche de Conciertos, con el merenguero dominicano Tony Tun Tun como cabeza de cartel. El sábado llega la verbena popular con las orquestas Ladys Swing y Grupo Arena, y el domingo, a parir de las 18.00 horas, tiene lugar la Bajada del Carbonero, comitiva en blanco y negro que parte desde Las Lagunas y recorre calles del pueblo acompañada por la Banda Isleña. La jornada se cierra con la Verbena del Carbonero, en la que se ofrecerán actuaciones de la Orquesta Star Music, Leyenda Joven, D’Music y el disc jockey Yeray Bernal.

Noticias relacionadas

Mogán. El pago de Soria celebra su romería este sábado a 19.00 horas, con verbena posterior, mientras que en Barranquillo Andrés el viernes se lee el pregón de fiestas a 21.00 horas. El sábado es el día de la romería, que partirá de Soria a 19.00 horas. La jornada concluirá con una verbena amenizada por el Dúo Purpurina. Ya el domingo, destacan la fiesta con hinchables acuáticos, Jarras al Sol, con actuaciones de Alberto Déniz y Kilombo Improvisado, y la Noche de Humor con Jaime Marrero, Landy, Iván El Bastonero y Tino Cedral.