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Gratis y para niños: una visita teatralizada por la Cueva Pintada acerca la historia de Gran Canaria a través de títeres

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada ofrecerá una experiencia familiar de 90 minutos para descubrir los restos de la acrópolis a través de títeres y música

Un momento del espectáculo.

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Lisette Lorenzo Medina

Las Palmas de Gran Canaria

'TitereAndo' invita a las familias y niños, a partir de cuatro años, a una visita teatralizada por el poblado aborigen. El sábado 22 de agosto, a las 11:00 horas, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada acogerá la función durante 90 minutos. El objetivo de la actividad es acercar la arqueología e historia de una forma más dinámica con un formato más infantil y familiar, a través de la música, la interacción de los personajes y el juego.

El público irá por el poblado acompañado de los tres títeres Arminda, Fernandillo y el lagarto Zarem, quienes con la ayuda de los niños y niñas irán resolviendo juegos sencillos sobre la historia y la arqueología. Los guías irán contando historias con un tono alegre en un formato infantil y familiar.

La antigua Agáldar se convertirá en el escenario y el público en participantes de los restos arqueológicos de la acrópolis. Los contenidos históricos se mezclarán con la imaginación, de una forma educativa a través de un lenguaje cercano y entretenido.

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La compañía Entretíteres, creada en 2005, será la encargada de dar voz a la historia en Gáldar. Los fundadores Roberto Pérez River, animador sociocultural y especialista en interpretación objetual, se encarga de la dirección. Y por Begoña Ramos Alonso, licenciada en Pedagogía y especialista en manipulación y animación objetual, que dará vida a Arminda. Además, en el proyecto participará Selena Pérez y Laura Caballero (Fernandillo), Pedro Pérez (Zarem), junto con la dinamización de la educadora Esther Navarro. La actividad es gratuita aunque requiere inscripción previa.

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