"Antes las hamacas eran de madera y las arreglaba con un martillo": Sergio García, 40 años como hamaquero en San Bartolomé de Tirajana

Sergio García es el coordinador del servicio de hamacas de San Bartolomé de Tirajana. Comenzó a trabajar en el sector desde los 13 años y desde entonces no se ha separado de las playas del municipio.

¿Cuándo empezó a trabajar en el sector de las hamacas?

Mi primer año fue en el verano en el que pasé de séptimo a octavo de la antigua EGB. Tenía 13 años y mi padre, que trabaja en el servicio de limpieza de playas, me ofreció un puesto para echarle una mano a un amigo suyo. Para mí la primera toma de contacto con el sur fue como llegar del campo a la ciudad. Cuando empecé a vivir el mundo turístico del sur de la Isla me quedé impresionado. A partir de ahí empecé a ir todos los veranos, los fines de semana, los días festivos y en Semana Santa. Vi que estaba ganando mis primeros sueldos y para mí era importante tener independencia económica y poder ayudar en casa.

¿Cómo compaginaba los estudios con el trabajo?

Cuando era adolescente solo trabajaba cuando no tenía que ir al instituto. Al llegar a bachillerato descubrí que podía ir a clases nocturnas, así que me compré una moto y trabajaba por las mañanas en las hamacas y pasaba a toda prisa por mi casa en el Cruce de Sardina para ducharme. Luego me iba corriendo al IES Joaquín Artiles para estudiar desde las 19.00 hasta las 11.00 de la noche. A esa hora ya se me caía la cabeza del sueño y al día siguiente me despertaba a las 7.00 para volver a poner hamacas y sombrillas. En aquel momento todo era más duro y no había vacaciones. Trabajabas diez horas diarias y solo descansabas un día.

¿Cómo era el oficio en aquel entonces?

Las hamacas eran de madera y se rompían cada dos por tres. Había que ir con un martillo y tachas en el cinto de la cartera para poder ir remendando las que se averiaban. Las patas del centro eran una tijereta de madera que hacía que muchas veces te majaras los dedos al cerrarla. Teníamos que cambiar las lonas de tela dura que cuando se rompían y utilizábamos una grapadora manual para arreglarlas. Yo era un chiquillo y a veces no podía ni cerrar la grapadora porque había que ejercer mucha presión para poder usarla.

Sergio García con una de las hamacas de Playa del Inglés. / ANDRES CRUZ

¿Qué echa de menos de sus primeros años?

El impacto de vivir aquellos años el auge turístico de la Isla. Me relacionaba con gente de diferentes nacionalidades y culturas. Iba conociendo por primera vez otras maneras de ser y otras formas de vivir la vida y de ver las cosas. Yo siempre he sido desinquieto y curioso y para mí aquello era como vivir en otro mundo.

¿Cómo era el turismo en sus inicios en los años ochenta?

Yo empecé en 1983 o 1984 y los turistas eran muy diferentes. Las propinas antes eran guapísimas. Como no había una moneda única como el euro, la gente te daba una moneda de 500 pesetas y se quedaba tan tranquila. Las hamacas costaban 125 pesetas y los turistas te abrían la cartera para que cogieras tú mismo el dinero. Tenían mucha más confianza que ahora.

¿Y en la actualidad?

Ahora, en general parece que la sociedad está mucho más a la gresca y es más desconfiada. Antes había más confianza y más humanidad. Ahora cuando te pagan te ponen la mano automáticamente la mano para que les devuelvas uno o dos céntimos. Eso lo he notado desde la unificación de la moneda a nivel europeo. Veo a los extranjeros mirando las cartas de los restaurantes para comparar precios. Incluso se piden un sandwich mixto para dos personas. El perfil del turista ha cambiado porque cada vez cogen más paquetes vacacionales y gastan menos porque tienen de todo en el hotel.

¿Cómo lo hacía para comunicarse con los extranjeros que no hablan español?

Cuando empecé, yo tenía el inglés básico de séptimo de EGB y con eso iba tirando, pero siempre que no entendía alguno preguntaba: «¿Y eso qué significa?». Recuerdo que un señor muy mayor me dijo cuando era joven «si aprendes una palabra al día, al final del año habrás aprendido 365 palabras». Eso se me quedó marcado y lo he aplicado porque siempre he sido muy desinquieto. Cuando terminé bachillerato hice un ciclo formativo de técnico especialista en administración hotelera donde daba alemán e inglés. La profesora me dijo que tenía una pronunciación tan buena que parecía que era alemán nativo. Por mi cuenta, tuve la inquietud de ir ampliando mi vocabulario porque los turistas me preguntaban lugares para comer o me pedían indicaciones para llegar a algún sitio y yo quería contestarles. Ahora todo eso que aprendí se me ha ido olvidando porque, al ser coordinador, ya no tengo ese trato directo con los clientes.

¿Siempre ha trabajado en la misma playa?

No, yo empecé trabajando en San Agustín, luego pasé al Faro de Maspalomas, después a Las Burras y la Playa del Cochino. No trabajé en Playa del Inglés hasta que el Ayuntamiento municipalizó el servicio, allá por 1996 o 1997.

¿Ha notado alguna diferencia entre los arenales?

Se nota mucho la diferencia de turistas según la playa. Para mí, Maspalomas es una playa más familiar y de relax a la que van las personas mayores que buscan la tranquilidad. En cambio, Playa del Inglés es un sitio al que va gente más joven que buscan la fiesta, el jolgorio. Desde mi punto de vista, ese es un perfil de turista más alocado, por así decirlo.

¿Cree que los usuarios cuidan lo suficiente las playas?

En mi opinión, antes los usuarios respetaban más porque desde que se levantaban de la hamaca echaban un vistazo debajo a ver si tenían algún resto. Ahora, los hamaqueros avisamos y decimos «oiga, creo que se le queda eso atrás», porque la gente es menos consciente. La mayoría lo recoge cuando los avisamos, pero nos han llegado a decir «recógelo tú, que eso es trabajo tuyo». También me choca ver a los jóvenes que cuando no hay colegio o instituto vienen a la playa y se ponen a comer pipas y se van sin recogerlas o dejan en la arena las latas de los refrescos. Yo creo que los padres deberían inculcarle valores a sus hijos para que respeten el medio ambiente, porque lo que existe es una falta de educación y de valores que se debe aprender en casa.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la profesión?

Lo que más disfruto es estar todos los días en la playa, que poca gente tiene ese privilegio. Trabajamos al aire libre y un entorno natural. Lo que menos me gusta es tener que soportar los días de viento y las olas de calor cuando está el tiempo seco. También siento que a los políticos la playa les da igual. Vivimos del turismo, que es lo que nos da de comer a todos y las playas tienen problemas de accesibilidad, a nosotros no nos renuevan el material y siento que hay problemas de seguridad.