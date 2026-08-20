San Mateo
Juan Alejandro Báez y Elena Santana salen reforzados tras la reorganización política de Davinia Falcón en San Mateo con la salida del PSOE
La alcaldesa reparte las concejalías para afrontar la recta final hasta las elecciones municipales con un gobierno en el que están en minoría
Nuevas responsabilidades en las oficinas municipales de San Mateo tras la crisis política. La alcaldesa, Davinia Falcón (Avesan), reorganiza las competencias después de expulsar al ya ex primer teniente alcalde, José Déniz (PSOE), y la marcha de su compañera, Auxiliadora Ojeda. Juan Alejandro Báez y Elena Santana se afianzan como concejales de máxima confianza en la gestión local.
Davinia Falcón destituyó el 31 de julio al entonces concejal de Cultura y Hacienda, José Déniz por "falta de confianza", "sus egos" y generar un "ambiente tóxico". Se trataba de una decisión histórica, porque era la segunda vez que era expulsado en este mismo mandato por socios de gobierno distintos. Esta decisión desencadenó la marcha de Auxiliadora Ojeda, pese a que se le propuso seguir.
Ahora el grupo de gobierno ha repartido de nuevo las competencias que dejaron los dos ediles socialistas. Juan Alejandro Báez Quintana pasa a ser primer teniente alcalde y Elena Santana la segunda.
En minoría
En cuanto a las áreas, el primero se hace cargo de Medio Ambiente, Mercado, Recogida de Residuos Sólidos y Urbanos y Limpieza, Cementerios y Servicios Funerarios, Gestión de las Sociedades Municipales, Empleo, y Desarrollo Local y Comercio.
En manos de Elena Santana recaen Educación, Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Solidaridad, Cultura y Turismo.
Seguridad
Miguel Reyes se queda con Accesibilidad y Transporte, Deportes, Policía Local, Tráfico, Seguridad, Protección Civil y Sanidad.
Sergio Déniz tiene delegado Juventud, Nuevas Tecnologías y Transparencia, Compras, Bienestar Animal, Sector Primario, Parques y Jardines, Agua y Saneamiento.
Y José Antonio Santana tendrá en su mano Vías y Obras, Alumbrado y Mantenimiento de Edificios Públicos.
El grupo de gobierno queda en minoría, por lo que dependerá de la oposición para la aprobación de los asuntos que requieren pasar por el salón plenario.
Por último, a la junta de gobierno local se unen Miguel Reyes y Sergio Déniz, que se suman a Juan Alejandro Báez y Elena Santana.
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