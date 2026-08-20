Telde
Nueve sindicatos reclaman revisar los protocolos de seguridad para evitar más muertes como la del tanque de combustible Salinetas
Organizaciones sindicales exigen explicaciones sobre el motivo del fallecimiento del trabajador fallecido el pasado 5 de agosto y piden conocer si contaban con las condiciones de seguridad adecuadas
Nueve organizaciones sindicales se han reunido esta mañana frente al tanque de combustible de Salinetas en el que se produjo el fallecimiento de un trabajador el pasado 5 de agosto para exigir la revisión de los protocolos de seguridad de las dos empresas implicadas. Quince días después del trágico suceso, los sindicatos piden conocer el motivo del accidente que provocó la muerte de Nico Rodríguez, un operario que se encontraba realizando labores de mantenimiento en altura en las instalaciones de una nave industrial cuando una explosión hizo que perdiera la vida.
Las organizaciones sindicales exigen al grupo Disa y a la empresa subcontratada para la realización de los trabajos de mantenimiento, Nervion Industries, que den explicaciones públicas sobre por qué se estaban realizando estas labores al aire libre en un día en el que había alerta por altas temperaturas. Durante la lectura de un comunicado, reclamaron conocer el motivo por el que "se tardó una hora en descolgar a dos de los compañeros accidentados". También solicitaron conocer el estado de uno de los heridos que, según declararon, aún se encuentra ingresado en el hospital. Por otro lado, solicitaron respuestas a las autoridades laborales y judiciales y recalcaron que no les "vale el silencio bajo el argumento de que hay que esperar que las investigaciones finalicen".
Mayor dotación a la Inspección de Trabajo
Durante la lectura del texto, los sindicatos exigieron a la Administración una "mayor dotación a la Inspección de Trabajo, en personal y en recursos suficientes para abordar este tipo de empresas con trabajos de mayor peligrosidad". La portavoz del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras de Canarias en Gran Canaria (MTC), Lucy Rodríguez, afirmó que esta entidad "actúa casi siempre cuando hay una denuncia", pero señaló que "de oficio prácticamente no se actúa". Rodríguez aclaró que defiende a los empleados de la Inspección de Trabajo, pero solicitó que se les faciliten más medios.
La secretaria insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria, Esther Ortega, expresó su "repulsa y rechazo" a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que catalogó como "la hermana pobre en el tema de la salud laboral". Ortega señaló que se trata de una Ley que se aprobó hace 30 años, pidió una revisión de la misma y afirmó que "tampoco se trata de una gran inversión monetaria", sino de "protocolos de prevención".
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