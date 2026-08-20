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¿Por qué se llama así Playa del Cura? Un nombre que parece antiguo y no lo es

El nombre parece antiguo, pero la historia de Playa del Cura es mucho más reciente de lo que sugiere su topónimo

Fotografía de Playa del Cura en 1990, cuando aún no se habían construido muchas de las infraestructuras que vemos hoy.

Fotografía de Playa del Cura en 1990, cuando aún no se habían construido muchas de las infraestructuras que vemos hoy. / Francisco Trujillo González (FEDAC)

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Héctor Rosales

Héctor Rosales

Las Palmas de Gran Canaria

Engaña sin pretenderlo, aunque difícilmente podría ser más transparente. Playa del Cura es un topónimo que parece antiguo, quizá nacido poco después de la conquista castellana, con las primeras incursiones hacia el sur y algo más allá. Pero el nombre es mucho más joven de lo que cabría pensar.

Playa del Cura se sitúa en la costa de Mogán, en la desembocadura del barranco del mismo nombre, justo después de Puerto Rico, Amadores y Tauro, camino de Puerto de Mogán.

Es uno de tantos enclaves del litoral crecidos por y para el turismo, hoy conectado con el resto de la isla por la GC-1, con acceso directo desde la GC-500. El paisaje seco, de riscos escarpados, propio del suroeste grancanario, contrasta de primeras con la acumulación de hoteles y apartamentos que se escalonan por la loma.

Playa del Cura en la actualidad.

Playa del Cura en la actualidad. / LP/DLP

La zona empezó a urbanizarse en la década de 1970, con el auge turístico del sur de la isla. Por entonces el nombre ya estaba en uso: en 1972 se aprobó el Plan Especial de Ordenación para el Desarrollo del Turismo denominado «Playa del Cura». No hay constancia escrita que permita situar el topónimo mucho antes de esa fecha, aunque el nombre ya debía circular antes de la aprobación del plan. En 1964 Telesforo Bravo todavía se refería a este lugar como barranco de Tocina en su Geografía General de las Islas Canarias, aunque eso no permite descartar que el nombre de Playa del Cura ya se usara en la zona.

Su origen sigue abierto, aunque hay varias pistas. Para empezar, los nombres vinculados a la Iglesia son frecuentes tanto en Gran Canaria como en otros puntos de España. En muchos casos tienen que ver con la propiedad de las tierras, como ocurre con el Lomo de los Frailes, en Tamaraceite. En Playa del Cura la explicación es menos clara.

El investigador Humberto Pérez planteó una de las hipótesis sobre el origen del nombre. Según esta versión, algunos religiosos que participaban en las excursiones a las playas del sur se apartaban del resto para bañarse en zonas menos frecuentadas. De esa costumbre habría surgido el topónimo.

Otros nombres de cura

La búsqueda de un rincón apartado de la costa para que los religiosos pudieran bañarse no fue exclusiva de esta zona de Mogán. Ni el recato libraba del calor. Hay ejemplos similares en otros puntos de la isla y, en algunos casos, esa costumbre terminó también dejando huella en la toponimia.

Noticias relacionadas y más

Un trabajo de Jonay I. Guerra publicado en Almogaren recoge el caso del Charco del Cura, en El Burrero. Según el testimonio recogido en el estudio, el nombre se atribuye al sacerdote José Lucena y Llamas, párroco del Buen Suceso de Carrizal, que desde 1907 acostumbraba a bañarse allí en verano. La diferencia es que aquí se conserva incluso el nombre del religioso al que se atribuye el topónimo.

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