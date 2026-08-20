El PSOE exige una alternativa para construir 202 viviendas asequibles en Mogán después de que el concurso haya quedado desierto

El PSOE de Mogán ha mostrado su preocupación por la situación del expediente destinado a la construcción y gestión de 202 viviendas de alquiler asequible en dos parcelas de Motor Grande-Puerto Rico, después de que, según la formación, ninguna empresa presentara una oferta antes de que concluyera el plazo el pasado 15 de agosto. Los socialistas sostienen que la licitación ha quedado desierta y que el proyecto vuelve así a quedar paralizado. La formación asegura que durante esta legislatura ha respaldado las iniciativas promovidas por el grupo de gobierno para aumentar la oferta de vivienda protegida y asequible en el municipio, aunque afirma que había expresado dudas sobre algunas de las fórmulas planteadas.

Dudas sobre el modelo de gestión

En el caso de Motor Grande, el PSOE cuestiona el sistema que combina el derecho de superficie con el régimen de alquiler asequible. A juicio de los socialistas, el modelo mantiene la gestión de las viviendas en manos de una empresa privada y retrasa durante más de 15 años la posibilidad de obtener determinados beneficios vinculados a la operación.

Infografía del proyecto para levantar 72 viviendas en Puerto Rico. / LP/DLP

El partido sostiene que estas condiciones podían reducir el interés de las constructoras y relaciona la ausencia de ofertas con las dificultades que ya había advertido durante la tramitación del expediente. También muestra su desacuerdo con la previsión de que las viviendas puedan venderse a partir del décimo año de alquiler, al considerar que esta fórmula podría disminuir a largo plazo el parque público disponible.

Pese a esas discrepancias, el PSOE de Mogán señala que ha apoyado las iniciativas municipales en materia de vivienda y reclama ahora al grupo de gobierno que busque una solución alternativa que permita retomar el proyecto.

Críticas al plan municipal de vivienda

Los socialistas vinculan la situación actual con el plan municipal de vivienda presentado en marzo de 2023 y critican la gestión desarrollada desde entonces por el gobierno de la alcaldesa, Onalia Bueno. La formación sostiene que siguen existiendo dificultades para concretar la financiación necesaria para construir las viviendas previstas.

Estas valoraciones forman parte de la posición política expresada por el PSOE en su comunicado, en el que reclama mayor celeridad para ofrecer alternativas a las personas que buscan una vivienda asequible en el municipio.

Un parque de alquiler de titularidad municipal

Como alternativa, el PSOE de Mogán plantea crear una bolsa permanente de viviendas en alquiler que permanezca en propiedad del Ayuntamiento de Mogán. Su propuesta contempla que este parque sea gestionado por una empresa municipal creada específicamente para esa función o por un departamento especializado dentro de la empresa municipal ya existente.

La formación también defiende que la construcción se financie mediante fondos públicos, ya sean municipales o procedentes de otras administraciones, y que las viviendas permanezcan dentro del parque público para destinarlas de forma continuada a quienes cumplan los requisitos establecidos para acceder a ellas.