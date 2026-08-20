Radio Ecca ampliará en Gran Canaria su formación ligada al empleo

La Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Juan Díaz, abonará 149.864 euros a la creación y acondicionamiento de espacios formativos para el proyecto EccaLab de Radio ECCA. La iniciativa, que se desarrollará durante este año, tiene como objetivo ofrecer certificados profesionales ajustados a las necesidades del mercado laboral. Los espacios estarán situados en el Campus ECCA, en la Avenida de Escaleritas de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Corporación en un comunicado.

EccaLab ofrecerá formación práctica en cinco sectores: limpieza, la industria alimentaria, la atención sociosanitaria, el alojamiento turístico y la restauración. Además, el plan se centra en la cualificación y recalificación rápida de personas adultas y facilitar su incorporación al mercado laboral, a través de la colaboración con empresas y la creación de los espacios.

La formación de estos cinco ámbitos productivos se concentra: el de ‘limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales’, ‘elaboración de productos cárnicos a nivel industrial’, ‘atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia y/o con discapacidad’, ‘operaciones básicas de pisos en alojamientos’ y ‘operaciones básicas de cocina’.

Mejorar las oportunidades laborales

El objetivo de las aulas es que estén diseñadas para reproducir posibles situaciones y entornos de un puesto de trabajo real, para preparar la incorporación de personas capacitadas en diferentes áreas. El programa estará dirigido tanto a personas desempleadas como a trabajadores que quieran reorientar su carrera profesional con un aprendizaje práctico. Además, EccaLab tratará de mejorar las oportunidades laborales de colectivos vulnerables y poder así reducir el desequilibrio entre la formación disponible y las necesidades de las empresas.

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El proyecto pretende que la formación responda "manera directa a las necesidades de nuestro tejido productivo", explica el consejero Juan Díaz. Para preparar a cualquier persona a uno de estos sectores y que encuentre "una vía real" para mejorar sus posibilidades laborales, concluye Díaz. La subvención fue aprobada en el pleno del Cabildo de Gran Canaria del pasado mes de julio mediante una modificación de crédito, lo que permitirá habilitar los fondos necesarios para poner en marcha el programa.