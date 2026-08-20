Un simposio en Santa Lucía de Tirajana busca afrontar los retos sociales actuales con políticas de cuidados locales

Santa Lucía de Tirajana acogerá los próximos 23 y 24 de septiembre el simposio estatal La Intervención Comunitaria para el impulso de Municipios de Cuidados. Se trata un encuentro concebido como espacio de intercambio de experiencias entre responsables y expertos nacionales para hacer frente a los importantes retos sociales, demográficos y territoriales actuales a través de políticas públicas locales más inclusivas y participativas.

Bajo el lema La comunidad nos cuida: transformando desde lo local, el simposio se celebrará en el centro cultural El Cine, en Sardina del Sur, y reunirá a responsables de las administraciones públicas, profesionales de distintos ámbitos, personal técnico municipal, universidades y centros de investigación, entidades del tercer sector, movimientos ciudadanos, además de personas vinculadas al desarrollo comunitario.

El envejecimiento de la población, la soledad no deseada, la diversidad cultural, el bienestar emocional, las nuevas situaciones de vulnerabilidad, el acceso a la vivienda o los retos medioambientales son algunos de los asuntos que protagonizarán el simposio.

En este contexto, el encuentro busca generar un espacio de construcción colectiva que permita compartir experiencias desarrolladas en distintos territorio, así como fortalecer la colaboración entre administraciones públicas, universidades, profesionales, entidades sociales y ciudadanía. El evento concluirá con la elaboración de un manifiesto con las bases para impulsar municipios que pongan en el centro los cuidados desde el trabajo comunitario.

Reconocimiento a Marco Marchioni

Además, el simposio tendrá como uno de sus ejes el reconocimiento al legado de Marco Marchioni, uno de los principales referentes del desarrollo comunitario en el Estado y que tuvo una importante presencia en Canarias.

El encuentro pretende no solo rendir homenaje a su trayectoria humana e intelectual, sino también actualizar y proyectar sus aportaciones hacia los actuales desafíos de las políticas públicas locales, poniendo en valor la participación ciudadana, el conocimiento compartido y la organización de la comunidad como herramientas de transformación social.

“Con este simposio Santa Lucía se convierte en referente y laboratorio a nivel canario y estatal de la concepción del desarrollo social y comunitario desde la perspectiva de los cuidados. Los retos actuales requieren soluciones perentorias, colectivas y desde el plano municipal. En Santa Lucía lo tenemos claro y nos hemos puesto manos a la obra”, explicó Saúl Goyes, concejal de Atención Social y Comunitaria, Infancia y Familia.

Noticias relacionadas

Según un comunicado del Ayuntamiento, el acto está organizado desde el Observatorio de Innovación Social y Comunitaria (OISCO), que impulsa el proyecto Santa Lucía T Cuida de la concejalía de Atención Social y Comunitaria, Infancia y Familia del Ayuntamiento y la ULPGC, a través del Parque Científico Tecnológico y el Grupo de Cooperación y Educación para el Desarrollo de la Ciudadanía Global (GEDE). Cuenta con la colaboración del Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas y la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.