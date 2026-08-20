SPAR Gran Canaria, referente en la maduración certificada de Plátano de Canarias
La compañía renueva, por cuarto año consecutivo, la acreditación que garantiza que el producto que llega a los clientes cumple con las condiciones óptimas de consumo
Este proceso permite ajustar la producción a la demanda real, reducir el desperdicio alimentario y reforzar el producto de kilómetro cero
SPAR Gran Canaria continúa siendo la única compañía de distribución de las islas certificada para el proceso de maduración del plátano de Canarias, tras renovar, por cuarto año consecutivo, la acreditación que garantiza que el producto que llega a la mesa de los clientes cumple con las condiciones óptimas de consumo.
El director de Operaciones & Supply Chain de la cadena de supermercados, Francisco Navarro, explica que este distintivo que otorga la auditoría independiente Agrocolor permite a SPAR Gran Canaria adquirir los plátanos directamente a agricultores locales y realizar un proceso de maduración controlada para garantizar que llega a las tiendas en el momento óptimo.
Este procedimiento garantiza a los clientes que los plátanos adquiridos en las tiendas de SPAR Gran Canaria cumplen los más altos estándares de frescura, calidad y seguridad alimentaria. Además, según destaca la compañía, “permite ajustar la producción a la demanda real, contribuyendo a reducir el desperdicio alimentario y reforzando nuestro compromiso con el producto local, de kilómetro cero, y con la economía de cercanía”.
SPAR Gran Canaria distribuyó el año pasado 1.900.000 kg de plátano de Canarias, un 16% más que en 2024. Este aumento en las ventas pone de manifiesto la confianza que los clientes depositan en la compañía, que prima productos de calidad, un servicio cercano y de proximidad y una atención personalizada.
El proceso de maduración del plátano de Canarias se realiza en la plataforma logística de frutas y verduras frescas de la cadena de supermercados, donde cada día se recepcionan más de 100 toneladas de frutas y verduras frescas, de las cuales casi el 60% proviene directamente de proveedores locales.
Una vez completada la maduración del plátano de Canarias, la mercancía se almacena, transporta y distribuye en cajas retornables, lo que permite conservar intacta su alta calidad a la vez que se reduce el uso de envases desechables, minimizan daños en el transporte y manejo de la fruta y garantizan una ventilación óptima para una conservación más eficiente y homogénea.
Sobre SPAR Gran Canaria
SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.
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