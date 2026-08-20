University Summer 2026 celebró una nueva edición en Oasis Gran Canaria con la actuación de Alex Martini

University Summer 2026 celebró el pasado 15 de agosto una nueva edición en Oasis Gran Canaria, en una jornada marcada por la música, el espectáculo y el ambiente característico de una de las citas más esperadas del verano de University On Tour.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición fue Alex Martini, reconocido DJ y productor del panorama nacional, que ofreció una actuación especial durante el festival y protagonizó uno de los momentos destacados de la noche.

University Summer volvió a apostar por una propuesta que combina música, producción escénica, animación y efectos especiales, elementos que forman parte de la identidad del festival y que buscan ofrecer al público una experiencia que vaya más allá de la programación musical.

La respuesta y energía del público acompañaron durante toda la jornada, contribuyendo a crear el ambiente que caracteriza a las diferentes ediciones de University y reforzando la presencia de University Summer dentro del calendario estival de ocio y entretenimiento de Gran Canaria.

La celebración supone además una nueva cita dentro de la trayectoria de University On Tour, una marca que continúa desarrollando diferentes conceptos y formatos a lo largo del año y que ha convertido cada una de sus ediciones en una experiencia diferenciada.

La organización del festival corrió a cargo de Grupo Travieso, promotora especializada en la creación y producción de eventos musicales y experiencias de ocio en Gran Canaria.

El evento contó además con el patrocinio oficial del Cabildo de Gran Canaria mediante su marca "La Isla de Mi Vida", contribuyendo a impulsar la oferta cultural, musical y de entretenimiento de la isla y a reforzar la proyección de Gran Canaria como escenario para la celebración de eventos.

Con esta nueva edición, University Summer 2026 cierra una nueva cita de su calendario poniendo nuevamente el foco en la música, el espectáculo y la creación de experiencias, con Alex Martini como uno de los grandes protagonistas de la noche.