Liah Desirée González, Reina Infantil de las Fiestas de La Aldea de San Nicolás 2026

La Plaza del Proyecto de Desarrollo Comunitario de La Aldea de San Nicolás acogió este jueves, 20 de agosto, la gala de elección de la Reina Infantil de las Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino 2026. El acto reunió a 15 candidatas y convirtió este espacio del municipio grancanario en el escenario de una noche dedicada especialmente a la infancia y a las familias.

Tras el desarrollo de la gala, el jurado decidió que Liah Desirée González fuera la elegida para representar este año a las fiestas como Reina Infantil. La menor recibió la corona ante los aplausos del público que siguió el acto.

La elección formaba parte del programa de las fiestas patronales y estuvo organizada por el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, a través de la Concejalía de Fiestas Populares y Festejos, dirigida por Leandra Delgado.

Más allá del resultado final, la celebración estuvo planteada como una actividad de participación para las niñas que tomaron parte en ella. Las 15 candidatas pudieron compartir una experiencia en la que tuvieron especial protagonismo la ilusión, la emoción y el compañerismo.

Actuación musical durante la gala de elección

La gala contó también con la participación del grupo infantil Jaleox, encargado de poner música a la noche y de asumir las labores de presentación del evento. Sus actuaciones contribuyeron a mantener un ambiente dinámico durante el desarrollo de una cita pensada para reunir a público de diferentes edades.

El Ayuntamiento ha querido destacar que la celebración no se limita a la elección de la representante infantil. También supone una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a las tradiciones del municipio y favorecer su participación en las actividades que se desarrollan con motivo de las fiestas.

Reconocimiento a las 15 candidatas

La Concejalía de Fiestas Populares y Festejos puso el foco en el conjunto de las participantes y no únicamente en la ganadora. Las 15 niñas que concurrieron a la elección recibieron el reconocimiento municipal por su participación y por haber formado parte de esta edición.

La concejala Leandra Delgado señaló que este acto se vive con especial ilusión porque permite que las niñas tengan un papel protagonista en las fiestas y puedan conservar un recuerdo positivo de su participación. También destacó el entusiasmo mostrado por las candidatas y sus ganas de disfrutar de la experiencia.

La responsable municipal trasladó igualmente su agradecimiento a las familias de las participantes, cuyo acompañamiento fue fundamental para que las niñas pudieran formar parte de la gala. El Consistorio extendió ese reconocimiento a todas las personas que colaboraron en la organización y desarrollo de la celebración.

Las fiestas patronales continúan en La Aldea

Con la elección de Liah Desirée González como Reina Infantil 2026, el programa de las Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino continúa su desarrollo en La Aldea de San Nicolás.

La programación festiva incorpora actividades dirigidas a distintos públicos y mantiene como uno de sus objetivos la participación de los vecinos en los actos tradicionales del municipio. Dentro de ese calendario, la elección infantil representa una de las propuestas destinadas específicamente a las nuevas generaciones.

El Ayuntamiento ha felicitado a la nueva Reina Infantil por su elección y ha reconocido igualmente a las otras 14 candidatas por haber participado en una celebración que busca mantener el vínculo de la infancia con las fiestas y las tradiciones locales.