El restaurante de Gran Canaria donde comer como en casa de la abuela: cocina canaria, raciones generosas y una costilla de cochino obligatoria

El interior de Gran Canaria conserva restaurantes en los que las recetas tradicionales son el principal protagonista. Uno de ellos es Casa Mateo, un establecimiento que se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan disfrutar de la cocina canaria tradicional en un ambiente familiar.

El restaurante se caracteriza por apostar por la gastronomía del archipiélago y raciones generosas, en un entorno donde se respira tranquilidad.

Una carta con sabor canario

Casa Mateo destaca por una carta basada en platos caseros y elaboraciones clásica de la cocina canaria. En su propuesta gastronómica se encuentran:

Garbanzada

Quesos de la zona

Morcilla dulce de Teror

Queso asado con mermelada y frutos secos

Pimientos del Padrón

Ropa vieja

Carne cabra

Gofio escaldado

Quesos canarios

Los clientes destacan tanto la calidad de los productos que utilizan como la sensación de disfrutar de una comida tradicional en un ambiente familiar y acogedor.

Gofio escaldao / Tripadvisor

Un plato estrella

Uno de los grandes reclamos de Casa Mateo es su costilla de cerdo al horno. Se trata de una elaboración pensada para compartir porque es una ración bastante generosa, que destaca por su textura y sabor.

Quienes la han probado resaltan especialmente su textura y el crujiente de la parte superior. Un plato que se ha convertido en uno de los más recomendados del establecimiento.

Además, el trato cercano del personal y el ambiente acogedor forman parte de la experiencia. Muchos clientes describen la sensación de comer "como en casa de la abuela".

Costilla de cochino / Reseñas

Dónde se encuentra

Restaurante Casa Mateo se encuentra en Lugar la Montañeta, 24, en Teror. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado que destacan la calidad de sus elaboraciones y la sensación de sentirse en casa tanto por su comida como por el trato que ofrecen a los clientes.

El establecimiento se ha convertido en una parada gastronómica en la que disfrutar de la cocina canaria tradicional, con platos abundantes, ambiente familiar y sabores de siempre.