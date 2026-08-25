Alarma en el centro de fauna de Tafira: denuncian falta de personal y deterioro en Taliarte

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira vuelve a estar en el centro de la polémica. El veterinario del Cabildo de Gran Canaria Pascual Calabuig denuncia una situación que, según sostiene, mezcla falta de personal, problemas de organización e instalaciones que necesitan mejoras. En un escrito apunta directamente al centro de Tafira y a Taliarte, pero también extiende sus críticas a la gestión de programas de conservación como el del pinzón azul de Gran Canaria. Calabuig acude a las redes sociales para denunciar el abandono y mal estado del centro y cuestiona cómo se puede recuperar animales en ese lugar.

El asunto no es para dejarlo pasar ya que la isla en muchos fotos se 'vende' como abanderada en la recuperación de animales y adalid de medio ambiente. El propio Cabildo recoge entre las funciones de su Servicio de Medio Ambiente la recogida y atención sanitaria de los animales silvestres heridos que llegan al Centro de Recuperación de Fauna de Tafira. Es decir, se trata de una pieza clave para recoger, tratar y, cuando es posible, devolver al medio natural a animales accidentados en la Isla.

Una de las principales críticas de Pascual Calabuig tiene que ver con algo menos visible: instalaciones deterioradas que afectan al día a día: la falta de una persona encargada de coordinar los centros. Una publicación que viene avalada por un escrito anterior, que el veterinario hizo público el pasado 15 de agosto.

Reportaje centro de recuperación fauna marina de Taliarte, en Telde / José Carlos Guerra

Calabuig engloba en este escenario el Centro de Cría de Pinzón Azul, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira y las instalaciones de Taliarte destinadas a fauna marina. Según su relato, el trabajo diario recae actualmente en una estructura que considera demasiado corta para gestionar tres espacios con necesidades muy diferentes.

Su queja apunta directamente a la organización interna. No habla únicamente de comprar material o ejecutar obras, sino de disponer de una estructura capaz de mover expedientes, cubrir necesidades y reaccionar con rapidez cuando entra un animal herido o aparece una campaña con cientos de ejemplares que necesitan atención.

La dimensión del trabajo que puede llegar a pasar por Tafira aparece reflejada incluso en la investigación académica. Una tesis doctoral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) estudió los historiales de 6.804 aves silvestres atendidas entre 2003 y 2013: 2.458 rapaces, 1.956 aves marinas y 2.390 ejemplares de otros grupos. Más de la mitad de las aves de cada categoría pudo ser liberada posteriormente.

Un pinzón azul, en una imagen de archivo / La Provincia

Si Tafira concentra buena parte de la atención veterinaria, Taliarte es el punto al que Calabuig dirige algunas de sus críticas más contundentes. El veterinario sostiene que las instalaciones destinadas a la recuperación de fauna marina presentan un deterioro que complica el trabajo con animales como las tortugas marinas.

Taliarte lleva años ligado a la última fase de recuperación de tortugas antes de su vuelta al océano. Ya en 2018 se advertía de forma pública de las limitaciones que presentaban algunos de sus tanques, con poca profundidad y espacio reducido para que determinados ejemplares recuperasen musculatura y comportamiento antes de regresar al mar.

Calabuig sostiene ahora que las mejoras pendientes continúan atascadas por cuestiones administrativas y problemas relacionados con la parcela prevista para las instalaciones. Su argumento es sencillo: mientras el papeleo se atasca, los animales siguen llegando.

La falta de veterinarios preocupa

Otro de los frentes está en la plantilla. Calabuig reclama una bolsa de trabajo de veterinarios que permita cubrir bajas, relevos y momentos en los que el volumen de animales se dispara. Su preocupación mira a lo que se avecina para el otoño.

Pascual Calabuig Miranda junto a un ave en el centro de protección animal de Gran Canaria. | / Andrés Cruz

Según explica el veterinario, los contratos de varios recién graduados que trabajan estos días en el centro finalizan en octubre. De no producirse nuevos refuerzos, sostiene Calabuig que podría quedarse como único veterinario justo cuando comienza uno de los momentos de mayor presión del calendario: la recogida de pollos de pardela cenicienta.

Rememorar que cada otoño, son numerosas las crías de pardela cenicienta que se desorientan durante su primer vuelo hacia el océano debido a la iluminación nocturna y terminan en carreteras, azoteas, patios o zonas urbanizadas. En la campaña presentada por el Cabildo en 2024, Calabuig cifró en unas 5.000 las parejas reproductoras de pardela cenicienta en Gran Canaria y en alrededor de 2.000 los pollos que podían sufrir accidentes relacionados con el deslumbramiento.

Estos datos históricos hacen hincapié que durante esas semanas son una auténtica prueba de estrés para los equipos de recuperación de fauna y explica por qué el veterinario insiste en que una plantilla estable no sirve únicamente para cubrir el trabajo ordinario.

El pinzón azul vuelve a abrir otro frente

La denuncia también entra de lleno en uno de los símbolos naturales de Gran Canaria: el pinzón azul. Calabuig asegura que su criterio dejó de tenerse en cuenta en determinadas decisiones y critica la situación de actuaciones como el mantenimiento de bebederos, el control de gatos asilvestrados o el seguimiento de las poblaciones. También defiende el papel que desempeñó la cría en cautividad y posterior liberación de ejemplares.

No se trata de medidas sacadas de la nada. El propio Programa de Conservación del Pinzón Azul de Gran Canaria del Gobierno de Canarias recoge entre sus objetivos el mantenimiento e instalación de bebederos, el control de depredadores introducidos y la reproducción en cautividad para reforzar poblaciones y crear nuevos núcleos.

Pascual Calabuig, en el Centro de Recuperación de Fauna del Cabildo. / ANDRES CRUZ

El Plan de Recuperación oficial sitúa el principal núcleo de esta ave endémica en los pinares de Inagua, Ojeda y Pajonales y habla de una población cercana a los 250 ejemplares, con presencia también en los pinares de La Cumbre y Tamadaba.

Un proyecto europeo de 8,2 millones

Calabuig también muestra su malestar con el nuevo LIFE Reptiles, un programa que asegura haber conocido a través de los medios de comunicación pese a los años de trabajo del personal del centro con reptiles de Gran Canaria. En su escrito sostiene que desde Tafira se rescataron más de 15.000 lagartos de zonas afectadas por procesos de urbanización.

La cifra de 8,2 millones de euros que menciona sobre el nuevo proyecto sí coincide con la información pública disponible, aunque existe un matiz importante: ese presupuesto no se destina únicamente a los lagartos de Gran Canaria. LIFE Reptiles es un proyecto de seis años, entre 2026 y 2031, que reúne actuaciones en Canarias y Baleares para proteger reptiles insulares frente a serpientes invasoras. Está coordinado por Gesplan y participan, entre otros organismos, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, el CSIC, el CREAF y la Asociación Herpetológica Española.

En Gran Canaria, el programa busca proteger al lagarto gigante de Gran Canaria, la lisa y el perenquén de Boettger frente a la expansión de la culebra real de California y prevé la creación de siete santuarios. El proyecto incorpora además herramientas como drones, inteligencia artificial y análisis de ADN ambiental para mejorar la detección y el seguimiento de especies invasoras.

Una reunión que terminó abriendo otro conflicto

A todos estos problemas se suma el choque laboral que Calabuig sitúa el 9 de julio de 2026. Ese día acudió a una reunión con responsables del Servicio de Medio Ambiente y con el consejero insular Raúl García Brink pensando, según relata, que se abordarían los problemas de Tafira.

Sin embargo, asegura que allí recibió una comunicación que le impedía acudir a las oficinas de Medio Ambiente. Según su versión, la medida tendría relación con una queja interna de dos personas del Servicio Administrativo y se planteó como una actuación preventiva para evitar conflictos, no como resultado de una sentencia judicial ni de la resolución de un expediente disciplinario.

Calabuig sostiene que desconoce quién formuló esas quejas y qué hechos concretos las motivaron, por lo que considera que la medida le causa indefensión. "Lejos de prevenir un conflicto, lo está originando", afirma.

Más allá de este enfrentamiento interno, su escrito coloca sobre la mesa una discusión bastante más amplia: con qué personal, instalaciones y recursos cuenta Gran Canaria para atender a su fauna silvestre.

Porque detrás de los nombres de Tafira o Taliarte hay tortugas, aves heridas, pollos de pardela que aterrizan donde no deben, reptiles amenazados y especies tan delicadas como el pinzón azul. Calabuig sostiene que la estructura actual necesita refuerzos. Los datos y programas oficiales confirman, al menos, que el trabajo que se juega en esos centros está directamente conectado con algunas de las principales actuaciones de conservación de la biodiversidad de Gran Canaria.