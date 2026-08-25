Franz, el jubilado alemán que guardaba cuatro euros al día para regresar a Gran Canaria, muere tras cumplir su último deseo

Rentner Franz reservaba cuatro euros cada día para cumplir el mismo deseo: regresar a Gran Canaria. El jubilado alemán llevaba más de medio siglo viajando a la Isla, donde había trabajado durante varios años como cocinero cuando era joven y donde conservaba numerosos amigos.

El vecino de Múnich solía organizar sus estancias alrededor de su cumpleaños. Durante 53 años, Gran Canaria se convirtió en su destino habitual y en el lugar elegido para celebrar una fecha especialmente importante para él. Sin embargo, en 2025 una estafa estuvo a punto de terminar con aquella tradición.

El billete para Gran Canaria que nunca existió

Franz había entregado dinero a la propietaria de una agencia de viajes para comprar el vuelo con el que pensaba trasladarse a la Isla y celebrar su 85 cumpleaños. La responsable del establecimiento, según publicó el periódico alemán Bild, no realizó la reserva y le proporcionó un billete falso.

El jubilado descubrió que no disponía de una plaza en el avión después de haber pagado el viaje. La situación era especialmente complicada por sus limitados recursos económicos: para reunir el dinero necesario, Franz apartaba cuatro euros diarios y reducía otros gastos a lo largo del año.

La publicación de su historia despertó una ola de solidaridad. Lectores del periódico alemán aportaron dinero para ayudarlo, mientras que Steffen Winkels y su esposa Alina le entregaron 400 euros. También recibió el respaldo de aficionados del 1860 Múnich, su equipo de fútbol, y el ofrecimiento de ayuda de Anna-Maria Ferchichi, esposa del rapero Bushido.

Una celebración rodeado de amigos

La movilización permitió a Franz mantener su viaje. Una vez en Gran Canaria, su amigo Mario le preparó una fiesta en el Café Susi a la que acudieron más de treinta amigos y conocidos. El alemán calificó aquella celebración como el mejor cumpleaños de su vida.

Parte del dinero recaudado todavía estaba disponible en 2026. Franz pudo comprar otro billete y regresó a finales de abril a la Isla. Allí volvió a reunirse con sus amigos y celebró sus 86 años, sin saber que aquel sería su último cumpleaños.

La víspera del vuelo que debía llevarlo de vuelta a Múnich, el jubilado tuvo que ingresar en un hospital de Maspalomas. Sus amigos explicaron al diario alemán que permaneció hospitalizado durante diez días y murió como consecuencia de una acumulación de líquido en los pulmones.

Su último viaje a la isla que amaba

Gran Canaria no era para Franz un simple destino vacacional. La relación comenzó cuando trabajó como cocinero en la Isla y continuó durante más de cinco décadas, con un viaje prácticamente cada año alrededor de su cumpleaños.

Su última estancia terminó en el mismo lugar al que había dedicado tantos esfuerzos para regresar. La estafa de un billete inexistente no consiguió romper la tradición: la ayuda de desconocidos y de sus amigos le permitió volver dos veces más y celebrar en Gran Canaria sus dos últimos cumpleaños.