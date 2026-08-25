Agüimes
La bodega municipal Señorío de Agüimes duplica la cosecha de uva tras dos años de escasez
La campaña 2026 alcanza casi el doble de kilos que el año anterior y devuelve la producción a niveles similares a los registrados antes de la última etapa de menor rendimiento.
La bodega municipal Señorío de Agüimes ha cerrado la vendimia de 2026 con una notable recuperación de la producción respecto al año anterior. Los nueve viticultores del municipio que participaron en la campaña recolectaron alrededor de 1.700 kilos de uva, casi el doble que en 2025, cuando las condiciones climáticas redujeron de forma significativa el rendimiento de la cosecha.
La campaña de este año supone también un incremento del 30% respecto a 2024 y permite acercarse de nuevo a las cifras registradas en 2023, después de dos años marcados por una menor disponibilidad de uva. La producción corresponde a las variedades listán blanco, malvasía, vijariego blanco y moscatel de Alejandría, cultivadas por los productores locales vinculados al proyecto vitivinícola municipal.
Una campaña con mejores condiciones de maduración
Además del aumento de la cantidad recolectada, los primeros análisis realizados por los técnicos de la bodega apuntan a una buena calidad de la uva, tanto por sus características organolépticas como por sus parámetros de maduración.
La vendimia recuperó este año su calendario habitual en las medianías del Sureste de Gran Canaria. Tras el adelanto excepcional de 2025, cuando la recogida se inició en julio debido a las altas temperaturas registradas durante todo el año, la campaña de 2026 se desarrolló en la segunda mitad de agosto, una fecha más próxima a los ciclos tradicionales del cultivo en la zona.
La nueva añada llegará en diciembre
La cosecha permitirá elaborar una nueva añada de los vinos Señorío de Agüimes, que en esta ocasión corresponderá a un vino blanco semidulce. Según las previsiones de la bodega municipal, el embotellado se realizará en los próximos meses y el producto estará disponible para su consumo a partir de diciembre.
Un proyecto de recuperación del viñedo local
La bodega municipal Señorío de Agüimes, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Agüimes en el año 2000, forma parte de un proyecto destinado a recuperar la tradición vitivinícola del municipio y mantener la actividad agrícola vinculada al cultivo de la vid.
Durante sus 26 años de trayectoria, los vinos Señorío de Agüimes han recibido más de treinta reconocimientos en certámenes insulares, nacionales e internacionales. La iniciativa ha contribuido a consolidar la producción local y a mantener una actividad con raíces históricas en el municipio.
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