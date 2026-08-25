Bueno apela a que el Ayuntamiento de Mogán tendrá que endeudarse para levantar casas públicas tras el fracaso del concurso para hacer 202 viviendas en Puerto Rico

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, apela a endeudarse para construir vivienda pública en el municipio debido a "la situación de emergencia que hay en Canarias y sobre todo en el municipio de Mogán". Tal y como informó este periódico la semana pasada, la licitación para la construcción de 202 casas asequibles en Puerto Rico quedó desierta por segunda vez, debido a que ninguna empresa presentó oferta al concurso.

La ausencia de licitadores obliga al Ayuntamiento a replantear la fórmula prevista para las dos promociones de la calle Zaragoza, con una inversión conjunta estimada de 24,06 millones de euros. El procedimiento contemplaba la construcción y gestión de 202 viviendas asequibles bajo el modelo de Vivienda Asequible Incentivada, con alquileres regulados y rentas equivalentes a las establecidas para las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Un modelo de colaboración público-privada sin empresas interesadas

El proyecto se planteó mediante la constitución de derechos de superficie sobre dos parcelas municipales, manteniendo el suelo como propiedad pública mientras las empresas adjudicatarias asumían la inversión y la posterior gestión de las viviendas. La alcaldesa indicó que esta fórmula, habitual en otras comunidades autónomas, no ha despertado interés empresarial en Canarias.

Ante la falta de propuestas privadas, el Ayuntamiento analiza ahora ejecutar directamente las promociones. Bueno señaló que el Ayuntamiento tendrá que valorar una operación bancaria para afrontar las nuevas inversiones y aseguró que la administración municipal estudiará asumir la iniciativa para continuar con la planificación de vivienda prevista en el municipio.

El Consistorio cuenta ya con financiación para las viviendas previstas en Veneguera y estudia las cuantías necesarias para las actuaciones de El Horno, en Mogán pueblo, y Puerto Rico, incluida la primera fase de esta última promoción, que dispone de proyecto.

Infografía de las viviendas de Motor Grande en la calle Zaragoza. / LP/DLP

Incentivos fiscales para las empresas

El Consistorio había incorporado medidas para facilitar la participación empresarial, entre ellas incentivos fiscales y condiciones económicas destinadas a mejorar la viabilidad del proyecto. La institución municipal estableció una bonificación del 97,5% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la exención de tasas relacionadas con el derecho de superficie, la ausencia de canon por el uso de las parcelas y una reducción del 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante la explotación en alquiler.

Bueno explicó que el Ayuntamiento había trabajado durante los últimos años con el sector de la construcción para adaptar las condiciones del procedimiento. Según señaló, la institución llegó incluso a asumir el 50% del aval en caso de que las empresas necesitaran acudir a financiación bancaria, aunque finalmente la convocatoria volvió a quedar sin ofertas.

Más de 24 millones de euros de inversión prevista

Las 202 viviendas proyectadas en Motor Grande se dividían en dos promociones independientes. El primer lote contemplaba 72 viviendas, con plazas de garaje y trasteros, y contaba con proyecto básico redactado. El plazo previsto de ejecución era de 30 meses, con un presupuesto de 8.229.129,70 euros.

El segundo lote incluía 130 viviendas, también con garajes y trasteros, y la empresa adjudicataria debía asumir además la redacción completa del proyecto. Esta actuación tenía un plazo estimado de ejecución de 38 meses y un presupuesto de 15.836.114,45 euros. La inversión conjunta alcanzaba los 24.065.244,15 euros.

El Ayuntamiento de Mogán deberá ahora concretar la fórmula financiera y administrativa para ejecutar unas promociones que, tras dos concursos sin empresas interesadas, podrían pasar a depender directamente de la iniciativa municipal. La decisión supondrá un cambio de estrategia para acelerar la construcción de vivienda asequible en el municipio.