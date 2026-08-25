«Cuando me casé con mi novia fue cuando sentí que ya era de Valsequillo»: Román Altuna Igartua es nombrado hijo adoptivo

El reciente nombramiento como hijo adoptivo sirve para Román Altuna como cierre simbólico de una etapa marcada por el trabajo colectivo, la colaboración con el municipio y una estrecha relación con sus vecinos. Tras su salida definitiva de la empresa el pasado 7 de julio, hace balance de una trayectoria en la que también ha encontrado en Valsequillo el lugar al que sentir que pertenece.

¿Dónde vivía antes de llegar a Valsequillo y qué le hizo trasladarse al municipio?

Nací el 13 de febrero de 1957 en Guipúzcoa, donde pasé gran parte de mi vida, después estuve viviendo en Murcia una pequeña temporada y el 2 de enero de 1984 mi familia y yo nos asentamos en Valsequillo, en concreto en Tenteniguada. Vinimos porque mi familia tenía una fábrica de agua en Murcia, pero nos dijeron que en esta zona había un manantial así que decidimos trasladarnos y crear un negocio aquí, ya que Canarias en aquella época era un gran mercado para vender agua.

¿Cómo fue la llegada a Valsequillo y el inicio de la empresa aquí?

Bueno, yo soy ingeniero industrial y venía con la idea de que todo fluiría correctamente. Pero al empezar nos encontramos con un desfase económico que pudimos afrontar únicamente gracias al trabajo del equipo con el que contábamos al inicio, que se encontraba formado íntegramente por personas de Valsequillo. La parte relacionada con la vida vecinal fue bien, muy bien. Es cierto que al inicio pudo ser algo complicado como para todo el mundo, pero imagínate si la adaptación fue buena que me casé con una chica de aquí, de Tenteniguada, tuve tres hijos y no me volví a mover de aquí.

"Lo más importante no es lo que posees, sino sentir el lugar al que perteneces"

¿Cuál cree que es la importancia de Fuente Umbría en el municipio?

Para mí es un orgullo que la empresa de Agua Fuente Umbría esté aquí y que haya aportado un poco para que Valsequillo sea más conocido, que esté un poco más en el candelero. Nosotros siempre hemos querido colaborar como empresa, siempre lo hemos hecho de manera desinteresada. Si estamos en una buena posición y podemos colaborar, qué menos que hacerlo aunque no tengamos contrapartida alguna. Nosotros existimos en parte gracias a Valsequillo, a sus vecinos y al Ayuntamiento, que siempre ha aportado y hecho todo lo que ha podido para fortalecer una empresa del pueblo y para que funcione.

¿A quién destacaría entre las personas que le ayudaron a integrarse en el municipio?

No creo que sea del todo justo destacar a unas personas sobre otras porque todo el mundo hizo por integrarme cuando llegué. Es cierto que al principio me relacionaba principalmente con mi equipo de trabajo, había que sacar el negocio para adelante y estábamos todos trabajando codo con codo de lunes a domingo. Es gente con la que he trabajado siempre y junto a la que sigo 40 años después; siempre que hemos tenido problemas se ha buscado una solución en equipo. Tampoco puedo dejar de nombrar a mi mujer; cuando me casé con ella fue cuando oficialmente empecé a sentir que este era mi hogar. Eso que dicen de "tanto tienes, tanto vales" es una tontería, lo más importante no es lo que posees, sino sentir que perteneces.

Fotos hijo predilecto Valsequillo Román Altuna fundador de Aguacana / José Carlos Guerra

Es una persona muy involucrada en las actividades del municipio, ¿qué fue lo que le hizo vincularse con la actividad cultural y deportiva de la zona?

Estar todos los días aquí y tener el apoyo de la gente a la hora de sacar el negocio adelante entre todos trae de la mano el empezar a relacionarse con ellos. Además, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte y es en lo que más he colaborado, me gusta mucho la lucha canaria y también soy seguidor del fútbol. Y aunque soy de la Real Sociedad, un trozo de mi corazón pertenece a la Unión Deportiva Las Palmas. En el municipio he participado de varias maneras: por ejemplo, fui presidente del club de la Unión Deportiva de Valsequillo. El deporte en Valsequillo está cogiendo fuerza, el equipo de baloncesto se ha clasificado y también crece el balonmano, la lucha, la bola...Todos los deportes, básicamente.

¿Cómo vive el haber sido nombrado hijo predilecto?

Este reconocimiento además coincide con que el 7 de julio me fui completamente de la empresa y el grupo que yo creía que iba a seguir no cuajó por diversos motivos, lo que ha llevado a una venta para que la empresa siga creciendo. Quizás por eso cuando recibí la noticia me llevé una gran alegría, no tanto por el reconocimiento en sí, sino porque significa que te has integrado completamente y todos esos empujes y tirones han servido para que todo salga adelante.

Si tuviese que describir Valsequillo para alguien que nunca ha estado en Valsequillo ¿cómo lo haría?

Como un municipio de gente guerrera y que no debe infravalorarse. Vinieron unos amigos míos de la Península, de Guipúzcoa, que allí es todo verde y paseando por Gran Canaria me dijeron: "Joder, qué maravilla." Y es que Canarias es una maravilla y en concreto Valsequillo más, lo que pasa que no nos valoramos lo suficiente.