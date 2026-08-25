Gran acogida del renovado balneario de Melenara en sus primeras semanas de funcionamiento

Melenara completa sus primeras semanas en el funcionamiento del renovado balneario municipal. Desde su reapertura a finales del pasado mes de julio, la reforma integral ha tenido una buena acogida por parte de los usuarios de la playa. El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Servicios Municipales, que dirige Juan Martel, ha realizado un balance positivo de este primer mes de funcionamiento, para concordar con uno de los momentos de mayor afluencia del año en el litoral teldense.

Durante este mes, los vecinos y visitantes van a hacer uso de unas instalaciones completamente renovadas, modernas y funcionales, que están orientadas a mejorar la accesibilidad y la comodidad de las personas que utilizan de forma habitual la playa de Melenara. La renovación ha permitido mejorar los baños, las duchas y diferentes dependencias del balneario, como además de incorporar espacios adaptados para personas con movilidad reducida. Entre las principales novedades destacan dos cabinas destinadas a personas ostomizadas, una en los aseos masculinos y otra en los femeninos, diseñadas para favorecer a sus cuidados personales con mayor privacidad, comodidad e higiene.

Un servicio esencial en la playa

Desde el Ayuntamiento de Telde se subraya que la mejora del litoral no depende solamente de grandes actuaciones urbanísticas, sino también de contar con servicios públicos cuidados, accesibles y capaces de dar respuestas a las necesidades cotidianas. El balneario representa uno de los servicios más utilizados de la playa de Melenara. Durante los meses de verano recibe a diario bañistas, familias, personas mayores, deportistas y visitantes que hacen uso de las instalaciones.

Lo primordial de la obra es comprobar que "funciona y resulta útil para la ciudadanía” destaca el concejal de Servicios Municipales, Juan Martel. Estas semanas están haciendo posible comprobar "la buena respuesta del nuevo balneario" con unas instalaciones más accesibles y preparadas para todos los usuarios, añade Martel. Además, la playa de Melenara mantiene una gran actividad durante el año y en especial en los meses de julio y agosto, "por lo que disponer de unos servicios públicos de calidad era una necesidad” y que “ahora toca cuidarlos entre todos para que permanezcan en las mejores condiciones durante mucho tiempo” resume el edil.

Parte de la renovación del paseo marítimo

La rehabilitación del balneario forma parte de la segunda y última fase de la renovación del paseo marítimo de Melenara, una actuación impulsada por la Concejalía de Vías y Obras, dirigida por Iván Sánchez, y que cuenta con una inversión global de 1.128.232,35 euros. El proyecto engloba una superficie total de 3.081 metros cuadrados entre el muelle, la avenida y el propio balneario. Como también de la renovación de estas instalaciones, contempla la creación de nuevas zonas de sombra, la colocación de mobiliario urbano, mejoras en el alumbrado y el drenaje, aparcabicicletas, actuaciones de paisajismo y la modificación del parque infantil, que incorpora una temática marinera.

Con esta intervención se intenta completar la transformación de uno de los espacios públicos más utilizados de Telde, para combinar la mejora estética del entorno con la incorporación de servicios que afectan directamente en la experiencia diaria de vecinos y visitantes.

Seguimiento y mantenimiento de las instalaciones

La Concejalía de Servicios Municipales seguirá realizando un seguimiento del funcionamiento del balneario, para prestar especial atención a la limpieza, conservación y posibles percances que puedan surgir con el uso intensivo propio de estas fechas. Desde el Ayuntamiento acude al cuidado colectivo de unas instalaciones de uso público y gratuito, para recordar que su conservación depende del mantenimiento municipal como del buen uso que desarrollen quienes pasan cada día por ellas.

La renovación del balneario se suma así a otros servicios de Melenara, como el salvamento y socorrismo, el baño asistido, la Biblioplaya o las zonas de estancia. Que transforman a esta playa en uno de los principales espacios de encuentro y ocio del litoral teldense. La web municipal identifica además Melenara como una playa de alto grado de ocupación dotada de balneario gratuito y adaptado y servicio de baño asistido durante todo el año.