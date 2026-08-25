El Gran Canaria Experience 2026 suma a Iberia Express como patrocinador para su segunda edición

El Gran Canaria Experience (GCX 2026) continúa sumando apoyos para su segunda edición. Iberia Express se ha incorporado como patrocinador oficial del mayor festival de videojuegos y culturas urbanas de España, que se celebrará entre el 2 y el 6 de septiembre en el centro comercial Alisios y prevé recibir a más de 170.000 visitantes.

El evento volverá a reunir durante cinco días una amplia programación dedicada a los videojuegos, los esports, la tecnología, la música y la cultura digital, consolidándose como una de las principales citas nacionales del sector tras el éxito de su estreno el pasado año.

Con este patrocinio, la aerolínea reforzará su presencia durante el festival mediante soportes publicitarios repartidos por el recinto, entre ellos las 16 pantallas LED instaladas en el centro comercial Alisios, además del escenario principal y los canales digitales del evento. La compañía también facilitará el desplazamiento hasta la isla de creadores de contenido, artistas, profesionales y competidores que participarán en las distintas actividades programadas.

Refuerzo de la conexión con Gran Canaria

La colaboración se enmarca en la estrategia de Iberia Express para reforzar su presencia en Gran Canaria, donde este verano mantiene una programación de hasta 11 vuelos diarios por sentido entre Madrid y la isla. La compañía destaca que esta operativa permite mejorar tanto la movilidad de los residentes como la llegada de visitantes y facilita las conexiones con la red internacional del Grupo Iberia.

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El patrocinio del Gran Canaria Experience se suma a otras colaboraciones recientes de la aerolínea en la isla, como la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, en la que ha participado como compañía oficial durante las dos últimas ediciones.