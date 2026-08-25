NC-BC denuncia el deterioro de las piscinas municipales de Mogán y Arguineguín

Nueva Canarias–Bloque Canarista de Mogán ha denunciado varios problemas en las instalaciones deportivas municipales, con incidencias que afectan al complejo deportivo de Arguineguín y a las instalaciones de Mogán casco. Según NC-BC, la piscina de hidroterapia de Arguineguín ha tenido que cerrar por problemas relacionados con el tratamiento del agua y con el control de los sistemas automáticos de regulación del cloro y del pH. La formación señala que estos equipos requieren supervisión y revisiones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento. La formación sostiene que el modelo de gestión impulsado por la alcaldesa, Onalia Bueno, no ha resuelto las deficiencias existentes y ha generado nuevas dificultades en el funcionamiento del servicio.

Una avería mantiene sin agua caliente varias zonas deportivas de Mogán

En las instalaciones deportivas de Mogán casco, la organización denuncia que una avería en la caldera mantiene desde hace más de dos meses sin agua caliente la piscina principal, la zona de hidroterapia, el jacuzzi y las duchas. El portavoz de NC-BC en el Ayuntamiento de Mogán, Juan Manuel Gabella, afirma que la situación responde a “un grave problema de gestión del mantenimiento y de organización general del servicio” y no a una incidencia puntual.

La formación señala que los trabajadores están intentando mantener el funcionamiento de las instalaciones con los recursos disponibles, pero considera que las decisiones adoptadas por la Alcaldía y por Mogán Gestión están provocando retrasos y dificultades de coordinación.

Suspensión de clases por falta de sustituciones

A los problemas en las instalaciones se suma, según NC-BC, la falta de sustitución de monitores cuando se producen ausencias laborales. La formación asegura que algunas clases se han suspendido porque la empresa municipal no dispone de un sistema ágil para cubrir estas bajas.

NC-BC compara esta situación con el modelo anterior de gestión, en el que, según indica, la empresa responsable del servicio podía incorporar sustitutos con mayor rapidez. La formación considera que los actuales procedimientos administrativos están retrasando la cobertura de las plazas necesarias. “Nunca se habían dejado de impartir clases por no sustituir a un monitor”, afirma Gabella, quien sostiene que los problemas laborales y administrativos están teniendo consecuencias directas para los usuarios.

Críticas al traslado de personal del área de Deportes

La formación nacionalista también relaciona la situación actual con el traslado de funcionarios adscritos al servicio de Deportes. NC-BC asegura que esta reorganización ha reducido la capacidad municipal de supervisión y gestión de las instalaciones. El partido presentó un recurso de reposición contra el Decreto 3801/2026, mediante el que la Alcaldía modificó la adscripción orgánica de varios puestos de trabajo de Cultura y Deportes. Según NC-BC, el expediente no incorporaba estudios de cargas de trabajo, indicadores de actividad ni una memoria organizativa que justificara los cambios. La formación sostiene que los problemas aparecidos en las piscinas reflejan la necesidad de mantener recursos humanos, coordinación y supervisión técnica dentro del servicio.

NC-BC reclama medidas para recuperar el servicio

Nueva Canarias–Bloque Canarista reclama al Ayuntamiento de Mogán actuaciones para restablecer el agua caliente en las instalaciones, garantizar la reapertura de la piscina de hidroterapia de Arguineguín y asegurar el suministro necesario para el tratamiento del agua. Además, solicita un sistema de sustitución de monitores que evite nuevas suspensiones de clases y reclama recuperar los recursos humanos necesarios para la gestión del área de Deportes.

La formación recuerda que ya había advertido anteriormente de problemas en duchas, termas y suministro de agua caliente, así como de dificultades derivadas del cambio de modelo de gestión. Según NC-BC, los usuarios de las instalaciones deportivas están sufriendo las consecuencias de los problemas organizativos y de mantenimiento detectados en los últimos meses.