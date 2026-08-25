El actor Omar Sy, protagonista de la serie de Netflix 'Lupin', pasea por Las Canteras en Gran Canaria

Gran Canaria recibe estos días una visita inesperada de una de las grandes estrellas internacionales de Netflix. Omar Sy, el actor francés protagonista de ‘Lupin’, pasa unos días en la isla y recorre algunos de sus rincones más conocidos, entre ellos el entorno de la playa de Las Canteras y uno de los restaurantes más reconocidos de Gran Canaria, El Churrasco, que hizo pública la visita del actor a través de sus redes sociales.

El intérprete, uno de los rostros más populares del cine francés actual, disfruta de la oferta gastronómica y turística de la isla, donde varios vecinos reconocen su presencia.

El rostro de ‘Lupin’ que conquistó a millones de espectadores

Omar Sy alcanza fama internacional con ‘Lupin’, la producción francesa de Netflix que se convierte en uno de los grandes éxitos de la plataforma desde su estreno en 2021.

En la serie interpreta a Assane Diop, un ladrón elegante e ingenioso inspirado en el personaje literario de Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc. La ficción mezcla misterio, acción y humor y sitúa al actor francés entre los intérpretes europeos con mayor proyección internacional.

Antes de su salto mundial con Netflix, Sy triunfa con ‘Intocable’ (2011), una película que se convierte en un fenómeno del cine francés y que le concede el premio César al mejor actor.

Una paseo por Las Canteras

Durante su estancia en Gran Canaria, se ha visto a Omar Sy pasear por la zona de Las Canteras, uno de los principales atractivos de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los paseos marítimos más reconocidos.

Su presencia despierta sorpresa entre quienes coinciden con él en la isla, que no dudan en saludarle o pedirle una foto y colgarla en sus redes sociales.

¿Vacaciones o trabajo?

La visita de Omar Sy se suma a la lista de celebridades que eligen Canarias para descansar o disfrutar de unos días lejos de los focos.

Por el momento, no se sabe el motivo concreto de la estancia del protagonista de ‘Lupin’ en Gran Canaria, aunque su presencia ya genera interés entre sus seguidores y se preguntan si estará grabando algún proyecto en la isla o por el contrario, si el francés simplemente elige Canarias como destino vacacional.