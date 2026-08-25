El outlet de cosmética coreana que llega a Gran Canaria por un día con productos desde 1,50 euros

La cosmética coreana contará este fin de semana con una cita especial en Las Palmas de Gran Canaria. La tienda MiiN Cosmetics celebrará el sábado 29 de agosto un outlet de un solo día con productos de skincare y maquillaje a precios de entre 1,50 y 20 euros.

La creadora de contenido taniapyetku, promociona esta iniciativa a través de su cuenta. En el vídeo muestra algunos de los artículos que estarán disponibles e invita a sus seguidores a acudir acompañados.

El establecimiento ofrecerá productos de distintas marcas, entre ellos limpiadores faciales, mascarillas, sérums, cremas y protectores solares. La iniciativa se presenta así como una oportunidad para quienes quieran probar algunos de los artículos que han popularizado las rutinas de belleza coreanas sin realizar un gran desembolso.

Un outlet abierto durante todo el sábado

El outlet se celebrará en la tienda que MiiN Cosmetics tiene en el número 19 de la calle Viera y Clavijo, en pleno centro de la capital grancanaria. Permanecerá abierto desde las 10.00 hasta las 20.30 horas.

La convocatoria se desarrollará únicamente durante esa jornada. La publicación no precisa las unidades disponibles de cada artículo, por lo que la oferta dependerá de las existencias que queden en el establecimiento.

Productos de maquillaje y cuidado facial

MiiN Cosmetics está especializada en cosmética coreana, una tendencia que ha ganado popularidad por sus rutinas de cuidado facial y su amplia variedad de fórmulas y formatos.

Durante el outlet podrán encontrarse productos destinados a diferentes fases de esas rutinas, desde la limpieza y la hidratación hasta la protección solar. También habrá mascarillas, sérums, cremas faciales y artículos de maquillaje de diversas marcas.

El evento se celebrará, por tanto, el sábado 29 de agosto, de 10.00 a 20.30 horas, en MiiN Cosmetics, situada en la calle Viera y Clavijo, 19, de Las Palmas de Gran Canaria.