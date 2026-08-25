La playa de Salinetas acoge tres noches de cine de verano al aire libre

La playa de Salinetas vuelve a ser el escenario del cine al aire libre. Las toallas y las hamacas regresan este martes 25 de agosto para recuperar uno de los eventos más esperados y con mayor interés de la programación municipal 'Súbete a la Ola de la Vida'. Durante tres noches, la zona tendrá instalada una pantalla junto al paseo y el sonido del mar de fondo. Las sesiones se reproducirán el martes 25, miércoles 26 y viernes 28 de agosto, todas a partir de las 20.30 horas.

El regreso del evento es una respuesta de la excelente acogida en las anteriores ediciones, cuando la multitud se juntó en las tardes de verano sobre la arena para compartir una experiencia que combina playa, cine y ocio en familia. El Ayuntamiento de Telde apuesta de nuevo por un formato simple que ha culminado convirtiéndose en una de las imágenes protagonistas del final de la estación en la costa del municipio.

Tres noches con grandes títulos

La película de Mufasa: El Rey León, una producción familiar que explica los orígenes del personaje en el universo de El Rey León será la que de inicio a la programación este martes 25. La segunda sesión tendrá lugar el miércoles 26, con El Casoplón, un largometraje español de comedia para ofrecer una alternativa distinta dentro de las jornadas en la playa de Salinetas. El Cine de Verano se despedirá el viernes 28 con Lilo y Stitch con uno de los grandes títulos familiares y una propuesta pensada para el disfrute entre pequeños y mayores

La selección de películas se ha basado en la elección de la ciudadanía para seguir manteniendo la filosofía de implicar a los asistentes en una actividad que su objetivo es el encuentro entre familias y vecinos. Además, la iniciativa es gratuita y abierta al público y desde el Ayuntamiento del municipio piden acudir con antelación y llevar su propia silla o toalla para acomodarse en la arena.

Se trata de uno de los eventos más esperados para los vecinos porque ofrece "disfrutar de la película sentado en la arena, en familia o con amigos y con el mar de Salinetas como telón de fondo", destaca el concejal de Juventud, Cristhian Santana. Además, 'Súbete a la Ola de la Vida' tiene como propósito generar recuerdos y darle vida a los barrios y playas de Telde, por ello, Santana señala que "queríamos recuperar ese ambiente de las ediciones anteriores", en donde las familias puedan disfrutar en una película y aprovechen juntas del espacio público.

El Cine de Verano forma parte de uno de los platos fuertes de 'Súbete a la Ola de la Vida 2026', una programación que comenzó el pasado sábado en Playa del Hombre y que seguirá durante las próximas semanas por Melenara, Tufia, Casas Nuevas, La Garita y Ojos de Garza, para mezclar música, talleres, espectáculos familiares y propuestas solidarias. El Ayuntamiento de Telde pide la colaboración de todos para mantener limpia la playa y el paseo de residuos que puedan generarse durante las sesiones.