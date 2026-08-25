Urbanismo
Santa Brígida revisa el Plan General al detectar 100 fallos desde su aprobación en 2019
La revisión destapa fallos en los textos y en los planos que van desde cifras mal trasladadas hasta reconocer a la villa como una localidad costera
El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de su concejalía de Urbanismo, está llevando a cabo una revisión del Plan General de Ordenación para ejecutar la primera corrección de este documento aprobado en 2019. Se trata de un texto del que depende buena parte de las decisiones urbanísticas que se adoptan en el municipio, por lo que cualquier error en él puede tener consecuencias directas sobre los vecinos y los propietarios. La revisión llega después de que vecinos y servicios municipales detectaran una serie de fallos.
Desde que los trabajos de revisión comenzaran a inicios de este mes de agosto, en total se han detectado aproximadamente 100 errores repartidos a lo largo del documento, los cuales se espera que queden subsanados entre los meses de octubre y noviembre de este mismo año.
El objetivo es corregir aquellas incidencias que puedan ser consideradas verdaderos errores materiales, de hecho o aritméticos, que aparecen tanto en el texto como en los planos y fichas urbanísticas que conforman el documento. Entre los fallos encontrados, el más llamativo es el que reconoce a Santa Brígida como un municipio costero, cuando en realidad la villa no tiene acceso al mar. Junto a este error se suman otros de distinta naturaleza, como cifras mal trasladadas de un apartado a otro, referencias incorrectas entre distintos puntos del documento, superficies que no coinciden con la operación matemática correspondiente, claves urbanísticas copiadas equivocadamente o elementos gráficos que no se corresponden con la determinación realmente aprobada en su momento.
Una revisión punto por punto del documento
Actualmente, cada una de estas equivocaciones se está analizando de forma individual mientras se revisan los documentos originales del expediente, como los acuerdos de aprobación, la documentación técnica, los planos, las fichas urbanísticas y el resto de antecedentes que permiten determinar qué fue lo que se ratificó.
Desde la concejalía de Urbanismo recalcan que esta subsanación no supone, en ningún caso, una alteración del sentido fundamental del Plan General ya aprobado, sino simplemente la corrección de equivocaciones producidas durante su elaboración.
La subsanación no supone, en ningún caso, una alteración del sentido fundamental del Plan General ya aprobado
En palabras de la concejala del área de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, María Lozano Lordán, “si el Plan dice algo distinto de lo que realmente se aprobó por un error al trasladarlo, podemos corregir ese error. Si lo que queremos es cambiar lo que se aprobó porque consideramos que ahora debe ser diferente, entonces ya no estamos hablando de un error, sino de modificar el Plan General”. De esta manera, el Ayuntamiento cumple con lo establecido en la Ley del Suelo de Canarias, que permite llevar a cabo la rectificación de un error material en el plan sin necesidad de tramitar un procedimiento de modificación.
Una segunda fase para posibles modificaciones
Sin embargo, la voluntad de la concejalía va más allá, ya que se está preparando una segunda fase de revisión más amplia, en la que se tramiten modificaciones menores de carácter no sustancial. De este modo, todas aquellas cuestiones que no puedan ser consideradas errores materiales y que, por tanto, no puedan corregirse mediante el procedimiento actual, no quedarán olvidadas, aseguran desde el equipo de gobierno.
Se está preparando una segunda fase de revisión más amplia, en la que se tramiten modificaciones menores de carácter no sustancial
El objetivo final, explican, es avanzar hacia un planeamiento urbanístico más claro, actualizado y con mayor seguridad jurídica. Con esta primera corrección se mejorará la aplicación del Plan General, pues los vecinos, propietarios y técnicos municipales podrán conocer con exactitud los parámetros urbanísticos vigentes y operar con ellos de una forma coherente, evitando así confusiones o interpretaciones erróneas derivadas de los fallos detectados.
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