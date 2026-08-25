Triple crimen en San Mateo: Las Lagunetas recrea los asesinatos en una familia en 1943

De Marzagán a San Mateo, José Montesdeoca recorrió 20 kilómetros a pie hasta llegar a la casa de Juan Rivero, un campesino de la zona que convivía con su mujer, Pino Alonso, su hijo de dos años y su suegra. Una vez llegado a su destino José fue recibido, a pesar de no ser conocido por la familia, con un tazón de leche de vaca. Fue bebiendo el contenido mientras acompañaba a Juan y a Pino a un alpendre - una construcción rural tradicional de piedra y madera - cercano. Y mientras la pareja estaba despistada ordeñando una vaca y alimentando a un pequeño corderito, el visitante cogió un palo del suelo y atestó un fuerte y mortal golpe en la cabeza de Juan. Pero esa violenta acción fue solo el principio; para evitar dejar testigos golpeó brutalmente a la mujer, que consiguió sobrevivir a pesar de la paliza recibida, y asesinó con un hacha a la suegra del campesino y a su hijo de dos años antes de huir de la morada.

Este suceso no es el contenido de una novela negra o una leyenda urbana, sino que se trata de un hecho real que tuvo lugar en 1943 en una de las casas de Las Lagunetas, en San Mateo, y es el argumento de la nueva obra dirigida por Ivan Álamo junto a los alumnos del aula de teatro de la Vega de San Mateo. La escenificación tendrá lugar este jueves 27 de agosto a las 19.00 horas frente a la Iglesia del barrio, desde donde partirá el recorrido de más o menos media hora que dura la obra. El espectáculo forma parte del programa 'Cultura Barrio a Barrio' puesto en marcha por la concejalía de Cultura del municipio y además será el primer acto de las Fiestas Patronales de la localidad.

Una de las referencias del texto es un poema que relata el crimen ocurrido esa noche

La historia del crimen comienza mucho antes de que la trágica noche tuviese lugar. José Montesdeoca era un ex convicto que había salido de la cárcel solo cuatro días antes de montar la carnicería en casa de los Rivero. Pasó por la cárcel por el robo de una bicicleta y durante su tiempo entre rejas, sin mucho más que hacer que mirar las paredes, hizo buenas migas con Domingo Cabrera Rodríguez, mejor conocido como el Latonero.

Durante sus meses de convivencia entre anécdotas de la infancia y de hurtos, el Latonero narró a José su relación marital con Marta Rivero, hermana de Juan Rivero, y presentó a su compañero un plan: asesinar al campesino para que Domingo y Marta heredasen su propiedad y dinero. Los bienes de la familia no eran de alto valor, contaban con la casa, un pedazo de tierra y seis mil pesetas, pero los criminales creían que el botín merecía que la sangre corriese. Con la promesa de recibir la mitad el botín, José se encaminó a realizar su misión tras ser liberado el 21 de diciembre, según recuerda el cronista de Santa Brígida, Pedro Socorro, en su obra Sucesos históricos de Gran Canaria.

Ahora para la representación, el elenco se encuentra formado por nueve actores y actrices oriundos del municipio que forman parte del aula de teatro para adultos y que han dedicado su verano a trabajar y perfeccionar esta representación teatral. Valeria Pérez, que da vida al personaje de Marta Rivero, hermana de Juan Rivero, se convierte en el hilo conductor que guía el desarrollo de la historia. La actriz destaca la importancia de este tipo de actividades para recordar y ser conscientes de la historia de San Mateo.

"El reto más complejo fue adaptar la representación al centro del pueblo" Iván Álamo — Director de la obra

Por su parte, el director de la obra, Iván Álamo, afirma que el argumento se ciñe lo máximo posible al transcurso real de los hechos, con alguna de las licencias literarias que ayudan a conectar con el espectador al introducir referencias de lugares del barrio. Con la idea de recuperar algunos de los hechos que marcaron la historia del municipio, el director dio con este sangriento crimen en el que encontró la oportunidad perfecta para revivir la atmósfera presente en el pueblo durante el día siguiente al homicidio. "Durante ese día antes de que se descubriesen los cadáveres se creó una atmósfera de intranquilidad en el pueblo, parecía que algo había pasado pero que al mismo tiempo no había pasado nada y es lo que queremos recrear en este recorrido", explica.

El desarrollo del texto, para el que Iván contó con la participación de los componentes del elenco, supuso una profunda labor de documentación bibliográfica. Finalmente, tras muchas horas de recopilación de fuentes, el director eligió los dos elementos centrales para el desarrollo del argumento: el texto sobre el crimen presente en el libro Sucesos de Gran Canaria y un poema de Manuel Déniz inspirado en el crimen.

No han sido pocos los retos a la hora de revivir la noche del 24 de diciembre de 1943, empezando por el lugar de la representación. Mientras el triple crimen tuvo lugar en una casa alejada del centro, la representación final transcurre justo en el centro del barrio, lo que ha llevado a una adaptación del espacio sin interferir en el transcurso real de los hechos. Además la noche del homicidio tuvo lugar un 24 de diciembre, por lo que el dramaturgo decidió que siendo agosto y con el calor presente, la mejor opción era no indicar en el desarrollo de la obra la estación que transcurría, es decir, crear un texto atemporal que invitase a los espectadores a envolverse en la historia.

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Este jueves los espectadores se verán involucrados la historia, sentirán que son uno más de los vecinos que estuvieron más de un día sin ver a la familia ni tener información sobre ella. Descubrirán cómo fue resuelto el caso y todos los detalles del crimen y del mes siguiente hasta la captura del culpable. Y no solo eso, además sentirán en su propia piel el miedo y la incertidumbre que llegó cuando los cadáveres fueron encontrados y la paz del pueblo se vio interrumpida, sin saber quién o qué estaría acechando por sus calles.