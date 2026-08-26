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Más de 15 kilómetros de líneas, 700 marcas y 350 señales renovadas en la red viaria de Santa Brígida

Más de 15 kilómetros de líneas, 700 marcas y 350 señales renovadas en la red viaria de Santa Brígida

Más de 15 kilómetros de líneas, 700 marcas y 350 señales renovadas en la red viaria de Santa Brígida

Más de 15 kilómetros de líneas, 700 marcas y 350 señales renovadas en la red viaria de Santa Brígida / LP/DLP

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Renata Domingo

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Seguridad y Tráfico, que dirige Adrián Camacho, ha hecho público el balance y la relación valorada de las actuaciones ejecutadas en el marco del Plan Municipal de Repintado y Mantenimiento de la Señalización Vial, actualmente en vigor. Los trabajos, certificados técnicamente conforme a las especificaciones establecidas en los pliegos oficiales de carreteras (PG-3), tienen como objetivo mantener y mejorar de forma continua la infraestructura viaria municipal y reforzar la seguridad de conductores y peatones.

Desde mayo de 2024, se han renovado más de 15 kilómetros de líneas blancas continuas y discontinuas, líneas de detención, pasos de peatones y otras marcas viales de diferentes anchos, incluidas líneas de borde de calzada de entre 10 y 15 centímetros y franjas de entre 40 y 50 centímetros.

A estas actuaciones se suman más de 700 marcas viales, entre ellas señales horizontales de STOP y ceda el paso, limitaciones de velocidad, isletas, flechas direccionales, letras viales y marcas especiales de color destinadas a favorecer el calmado del tráfico. En materia de señalización vertical, se han instalado o rehabilitado más de 350 señales de distintos tipos, entre ellas señales de peligro, informativas y prohibitivas.

El conjunto de actuaciones se completa con alrededor de 200 balizas señalizadoras, 175 captafaros y aproximadamente 150 metros de barrera metálica de seguridad, además de la instalación de bandas reductoras de velocidad en distintos puntos de la red viaria municipal.

Los trabajos, certificados técnicamente conforme a las especificaciones establecidas en los pliegos oficiales de carreteras

Los trabajos, certificados técnicamente conforme a las especificaciones establecidas en los pliegos oficiales de carreteras / LP/DLP

El concejal de Seguridad y Tráfico destaca que “la seguridad vial requiere una actuación constante y no puede limitarse a intervenir únicamente cuando aparece un problema. Por eso trabajamos de manera preventiva, incorporando también las demandas que nos trasladan los vecinos y vecinas y las recomendaciones de la Policía Local”.

Los trabajos se han ejecutado mediante la aplicación de pintura acrílica reflectante de alta durabilidad, con microesferas de vidrio, utilizando maquinaria especializada autopropulsada y sistemas airless. Este procedimiento permite mejorar la visibilidad de las marcas viales, especialmente en condiciones de baja iluminación y durante la noche, al tiempo que proporciona una elevada resistencia a la abrasión derivada del tráfico rodado.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Santa Brígida reafirma su compromiso con el mantenimiento permanente de la red viaria municipal y con la mejora de sus condiciones de seguridad. El Plan permite actuar de forma progresiva en los diferentes barrios, atendiendo tanto a las necesidades detectadas por los servicios municipales como a las demandas trasladadas por la ciudadanía.

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