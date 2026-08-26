Agaete
Agaete activa un plan urbanístico para proteger el yacimiento arqueológico y reubicar las viviendas previstas junto a la ermita de Las Nieves
La iniciativa unifica dos bolsas de suelo independientes y facilita el desarrollo inmobiliario de cuatro parcelas para su construcción junto al histórico molino, que también pasa a manos municipales
Agaete activa un plan urbanístico que permitirá proteger el yacimiento arqueológico descubierto hace dos décadas junto a la ermita de Las Nieves, un espacio que acogerá una plaza pública, facilitando también que pase a manos municipales el histórico molino situado frente al paseo marítimo que une la entrada para los coches al puerto y las piscinas naturales de Las Salinas. La unidad de actuación, con una decena de propietarios afectados en las dos áreas distantes entre sí, dará pie como compensación a desbloquear el desarrollo residencial del entorno del molino, donde la empresa Jusan ha impulsado sin éxito hasta ahora un conjunto residencial que acabó en los tribunales y ha supuesto el pago por parte del Ayuntamiento de una indemnización de más de medio millón de euros por no poder ejecutarlo en 10 años.
El inicio de las obras para la construcción de casas en la trasera de la ermita de Las Nieves sacó a la luz a comienzos de siglo un relevante conjunto arqueológico, que todavía hoy permanece bajo una capa de tierra y está en gran medida por descubrir. Los primeros datos aportaron restos prehispánicos y de los primeros momentos posteriores a la Conquista de Gran Canaria. Los trabajos se pararon y se dejó intacto.
Más de 10.600 metros
El Ayuntamiento tramita ahora un procedimiento de evaluación ambiental para poder llevar a cabo una modificación del Plan General, que afecta a los alrededores del antiguo molino de Las Nieves y de la ermita, mediante el diseño de una sola bolsa de suelo que suma 10.606,11 metros cuadrados de superficie. Esto permitirá, por un lado, la conservación de los restos arqueológicos del entorno de la ermita; y, por otro, la regeneración urbana del ámbito del molino, "que se encuentra muy degradada".
La alternativa seleccionada dentro de las tres expuestas "plantea el incremento del suelo destinado a uso dotacional, que quedaría incrementado con el destino público de la totalidad de la actuación en la ermita así como de las instalaciones del molino que se incluyen en el Catálogo Arqueológico del Plan General". Y, a su vez, "garantiza los intereses públicos proteccionistas, porque resulta la más viable desde el punto de vista inmobiliario y económico", según recoge el documento que ahora sale a exposición por un periodo de 45 días.
La intervención afecta a una docena de propietarios, entre ellos la Diócesis de Canarias y la empresa Jusán. Del total de la superficie, la zona del molino abarca 7.101,11 metros cuadrados, y los restantes 3.505 metros del contorno del centro de culto de la Virgen de las Nieves, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), y cuyos sus orígenes se remontan a la conquista de la Isla, serán para la plaza pública.
Aprovechamiento lucrativo
El Ayuntamiento señala que existe un claro interés municipal en destinar todo el ámbito de la ermita a plaza pública para favorecer su protección y los posibles restos arqueológicos "de claro interés etnográfico". En la misma línea también posibilita el desarrollo inmobiliario "trasladando el aprovechamiento lucrativo de la zona de la ermita al molino, sustituyendo el uso residencial y comercial de las parcelas lucrativas de dicha unidad de actuación por el uso público de plaza". El valor de mercado de los terrenos que van a ser objeto de la consiguiente urbanización asciende a 3.229.779,35 euros.
La modificación prevé cuatro grandes parcelas lucrativas en la zona del molino, actualmente libre de edificación o edificación degradada, que es donde se condensará junto con el solar situado en el Paseo de los Poetas el aprovechamiento para construir las viviendas procedente de la zona de la ermita. Tres parcelas tendrán un uso principal residencial compatible con terciario, mientras que la cuarta está emplazada en la servidumbre de protección y tendrá un uso terciario.
Catálogo Arquitectónico
El antiguo molino de Las Nieves se encuentra en un buen estado de conservación y presenta un alto valor cultural debido a su estructura, aunque le falta un aspa y la maquinaria original. Es el único molino de viento del casco y Puerto de La Nieves y de los pocos que quedan en Gran Canaria, razón por la cual está incluido en el Catálogo Arquitectónico Municipal.
Con este cambio, el Agaete se queda con una parcela destinada a plaza pública en la ermita de 3.505 metros cuadrados y otra dotacional del molino de 633 metros, a lo que se suma otra de espacio libre-peatonal de 1.305 metros y una calle, de 319,57. En total se cede al Ayuntamiento 5.762,57 metros cuadrados, es decir, 1.241,58 metros más del suelo de cesión previsto en la ordenación vigente, según el informe.
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