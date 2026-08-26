Agüimes
Arinaga celebra el 30 aniversario de La Vará del Pescao con el reparto de 1.200 kilos de sardinas
La celebración tendrá lugar el viernes 28 de agosto e incluirá la llegada de la barca con pescado, una romería marinera y actuaciones musicales durante toda la jornada
Arinaga volverá a celebrar una de sus citas más vinculadas a su identidad marinera con la 30ª edición de La Vará del Pescao, que tendrá lugar el viernes 28 de agosto dentro del programa de fiestas. La jornada combinará tradición, música y participación popular con el reparto de 1.200 kilos de sardinas, la llegada de la barca con pescado y la posterior romería. La celebración contará con un dispositivo formado por 250 efectivos de seguridad para garantizar la protección de los asistentes.
A las 17:30 horas en el puesto de socorro, las agrupaciones folclóricas Tabaiba y Merita la Pena acompañarán la espera hasta la llegada de la barca con el pescado, prevista para las 18:00 horas. Tras este momento dará comienzo el recorrido de la multitudinaria romería marinera, que estará acompañada por la parranda Viejo Cafetín, la parranda El Lejío y la Banda Isleña. La celebración mantiene así una tradición que busca preservar la memoria histórica de Arinaga y reconocer la relación del núcleo costero con la actividad pesquera.
Música y fuegos artificiales para cerrar la jornada
La fiesta continuará por la noche en la plaza, donde a partir de las 22:00 horas se celebrará una verbena con las actuaciones de Star Music y Grupo Arena. A las 23:00 horas, los fuegos artificiales desde el Muelle pondrán el cierre a la jornada festiva.
La celebración de La Vará del Pescao tiene como objetivo mantener y difundir el patrimonio histórico local, reforzar la identidad de Arinaga y rendir homenaje a las familias de pescadores que contribuyeron al desarrollo de este enclave costero del municipio de Agüimes.
En el norte de la Isla, Gáldar también prepara su tradicional Vará del Pescao y el Festival Sardina Viva, que tendrán lugar los días 12 y 13 de septiembre, con un pasacalles de la mano de la banda de Agaete.
Transporte público y zonas de aparcamiento
Para facilitar los desplazamientos durante la jornada, se habilitarán servicios especiales de guaguas, cuyos horarios podrán consultarse en la página web municipal de movilidad de Agüimes. La parada estará situada en la entrada de Arinaga, en la carretera general, cerca de la rotonda principal, donde también se instalará una parada provisional de taxis.
Las personas que opten por acudir en vehículo propio deberán utilizar las zonas de aparcamiento habilitadas en el Polígono Industrial, el Canal, el Muelle Viejo y el Polideportivo. Además, la calle López de Hoces contará con plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
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