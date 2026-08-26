Arte en Teror: el Festival ‘En Pie’ despliega 105 artistas y 43 espectáculos gratuitos este fin de semana

Teror volverá a llenarse de arte durante tres días con la celebración de la 13ª edición del Festival Internacional de Arte en la Calle ‘En Pie’, una cita que este año alcanza su mayor dimensión con 105 artistas, 28 compañías y 43 espectáculos gratuitos repartidos por nueve escenarios del casco histórico del municipio. Circo, teatro, danza y música tomarán las calles desde este viernes 28 hasta el domingo 30 de agosto como parte de la programación de la Fiesta del Pino.

La edición de este año amplía por primera vez su programación a tres jornadas y arrancará coincidiendo con el Pregón del Pino, con actividades desde las 17:30 horas hasta la madrugada, incluida la noche de chiringuitos en la Plaza de Sintes. La organización espera superar los más de 10.000 asistentes registrados el año pasado y el impacto económico estimado de 470.000 euros para el municipio.

Noelia Mederos, Sergio Nuez, José Agustín Arencibia, Naroe Valls y Patri Viera, este miércoles. / Gabriel Jiménez

El festival mantiene sus señas de identidad: entrada libre para todos los espectáculos, programación familiar, espacios accesibles, carácter dogfriendly y una apuesta por la sostenibilidad mediante medidas relacionadas con la movilidad, la gestión de residuos y la inclusión social.

Circo, humor y acrobacias

El cartel reúne propuestas de 17 compañías canarias, nueve del resto del Estado y dos procedentes de Francia. Entre las actuaciones destacan los espectáculos de circo y clown que llevarán la acrobacia a distintos rincones del casco histórico.

La compañía canaria Akroshcan presentará A-Kabaret, un homenaje a camareros y camareras que mezcla danza, acrobacia y coctelería escénica. También estarán El Gordo y el Chapa, con una comedia sin palabras protagonizada por el lanzamiento del último hombre bala; Totó El Payaso, que transformará la Plaza Teresa de Bolívar en un particular ring de boxeo; y las propuestas de Tami Circo, Tadeo Campanotto y Giuseppe Salchichone.

Desde Madrid llegará Trocos Lucos con Tartana, un espectáculo de báscula coreana y equilibrios sobre manos que utiliza una furgoneta como aparato circense desde el que los artistas realizan sus saltos. La compañía actuará el viernes en la Alameda y repetirá el domingo.

A más de 20 metros de altura

El apartado internacional contará con la presencia de dos compañías francesas que actuarán por primera vez en Canarias. Collectif Bislacco presentará Smooth as Fiasco, un montaje protagonizado por diez intérpretes que combinan malabares, rueda cyr, mástil chino y telas con música en directo. La obra, estrenada recientemente y premiada en distintos festivales, llegará a Teror el sábado a las 21:00 horas en Sintes Calle.

Uno de los momentos más llamativos llegará de la mano de Grupo Puja, una de las compañías españolas de referencia en circo aéreo, que convertirá la fachada de las oficinas municipales en un escenario vertical. Los artistas volarán a más de 20 metros de altura con Verne y sus viajes extraordinarios, el sábado a las 22:15 horas, y Asteroide B612, su particular versión de El Principito, el domingo a las 20:00 horas.

Una de las propuestas más especiales de esta edición nace del trabajo realizado con vecinas del municipio. El festival ha impulsado un taller de mediación junto a la compañía francesa La Côte Folle en el que han participado mujeres de Teror mayores de 70 años que ahora forman parte del espectáculo Entre Bous i Vaques.

La obra aborda el alzhéimer a través de una historia real: una mujer que pierde la memoria desaparece de su casa y es encontrada tres días después, a veinte kilómetros de distancia, en un campo entre vacas. Cinco acróbatas y un andamio que se transforma en vivienda, escenario y aparato circense exploran qué permanece cuando los recuerdos empiezan a desaparecer.

La participación de vecinas de Teror convierte el montaje en una experiencia vinculada al propio municipio, ya que parte del espectáculo nace con la implicación directa de sus habitantes. Entre Bous i Vaques podrá verse el sábado a las 20:00 horas en la Alameda y el domingo a las 19:00 horas en Sintes Calle.

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Hasta la madrugada

La programación musical reunirá a once grupos y artistas de Canarias y Andalucía. El cartel incluye a Enkassette, Andrea Rodríguez y la Banda del Trópico, Agua del Chorro, Son de la Isla, Aseres, Noelia Mederos, Patri Viera, La Suerte de mi Vida, El Niño de la Hipoteca y Perrakos Soundsystem, además de actuaciones en las calles para acompañar el ambiente del festival.