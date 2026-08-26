El bar del sur de Gran Canaria donde sirven auténtica cocina canaria a precios económicos
Este establecimiento destaca por sus generosas raciones de cocina canaria tradicional y su ambiente familiar acogedor
Encontrar lugares donde todavía se mantenga el sabor de la cocina canaria tradicional se ha convertido en el objetivo de muchos vecinos y visitante. En el sur de Gran Canaria se encuentra Bar Café Asociación de Vecinos Santa Margarita El Salobre, un establecimiento que ofrece comida casera, raciones generosas y un ambiente familiar.
Cocina canaria tradicional
La propuesta gastronómica del establecimiento se centra en ofrecer la recetas tradicionales de la gastronomía isleña. Para abrir el apetito se puede disfrutar del pan artesano y alioli, para después pasar a disfrutar platos como:
- Gofio Escaldado
- Boquerones fritos
- Carne de cochino frita
- Tacos de cherne con mojo verde
- Calamares saharianos
- Chocos fritos
- Queso frito
- Garbanzada
- Cabra en salsa
El establecimiento también ofrece opciones a la brasa como las costillas de cerdo o las vueltas de entrecot. Además, quienes han visitado el establecimiento destacan tanto el sabor de sus platos como las raciones generosas que ofrecen.
Postres caseros y ambiente acogedor
Para completar la experiencia gastronómica, el establecimiento ofrece postres caseros a sus clientes entre los que se encuentran el quesillo o el polvito uruguayo, dos clásicos de la repostería canaria.
Más allá de la comida, uno de los aspectos más valorados por sus clientes es el trato cercano y amable del personal. El establecimiento se ha convertido en una parada obligatoria para quienes busquen disfrutar de la cocina canaria sin artificios en un ambiente relajado y familiar.
Horario y ubicación
Santa Margarita se encuentra en la calle Archipiélago Canario, 49, en El Salobre. Cuenta con una valoración de 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los comensales que han visitado el local y han disfrutado de sus platos tradicionales a buen precio.
El establecimiento no acepta pagos con tarjeta y recomiendan llamar con antelación para reservar mesa. Un lugar perfecto para quienes busan disfrutar de la cocina casera a precios asequibles en el sur de Gran Canaria.
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