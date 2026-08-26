Un bosque de ensueño: la espectacular ruta de Gran Canaria que puedes hacer en familia

Hay un rincón de Gran Canaria donde la luz se abre paso entre las copas de los árboles, la humedad cubre el barranco y el paisaje parece pertenecer a otro tiempo. No se encuentra en la Amazonia ni forma parte de una película de ciencia ficción. Este bosque de ensueño está en Moya, en el norte de la Isla, y se puede conocer mediante una ruta apta para realizar en familia.

La Reserva Natural Especial de Los Tilos de Moya protege uno de los últimos reductos de laurisilva de Gran Canaria. El espacio ocupa 91,5 hectáreas dentro del Parque Rural de Doramas y se extiende a lo largo de unos dos kilómetros del cauce del barranco de Moya.

Un vestigio de la antigua Selva de Doramas

La vegetación que sobrevive en Los Tilos permite imaginar cómo era antiguamente el norte de Gran Canaria. Buena parte de esta zona estuvo cubierta por un bosque frondoso conocido como la Selva de Doramas, que se extendía aproximadamente desde Valsequillo hasta el valle de Agaete.

La explotación de la madera, las roturaciones agrícolas y otros aprovechamientos redujeron progresivamente su extensión desde el siglo XVI. El proceso se intensificó durante el siglo XIX y volvió a acelerarse durante la Primera Guerra Mundial por la necesidad de obtener madera destinada a fabricar carbón para las centrales del Puerto de La Luz.

Un senderista camina por el interior de la Reserva Natural de los Tilos de Moya. / José Carlos Guerra

De aquel gran bosque únicamente quedaron pequeños enclaves. Las labores de protección y repoblación permitieron que una parte comenzara a recuperarse, aunque Los Tilos siguen siendo una pequeña muestra de la vegetación que cubrió esta vertiente de la Isla. Su conservación pretende proteger el monteverde y, de manera especial, la laurisilva, según recoge el Plan Director de la Reserva Natural Especial de Los Tilos de Moya.

Un "fósil viviente" en Gran Canaria

La laurisilva suele describirse como un "fósil viviente" porque conserva las características de los bosques subtropicales que ocuparon amplias zonas del sur de Europa y el norte de África durante la Era Terciaria. Los cambios climáticos hicieron desaparecer estas formaciones de gran parte del continente, pero lograron sobrevivir en territorios de la Macaronesia como Canarias, Madeira y Azores.

El til, árbol que da nombre a la reserva, comparte este espacio con laureles, fayas, brezos, viñátigos, helechos y bicácaros. También aparecen especies de especial interés como la cresta de gallo de Doramas y la salvia blanca.

Las aves y los pequeños invertebrados completan un ecosistema condicionado por la humedad del barranco. Recorrerlo permite escuchar el canto de las aves y contemplar un paisaje muy diferente de las playas, dunas y barrancos áridos con los que habitualmente se identifica a Gran Canaria.

Una ruta sencilla para hacer con niños

El recorrido más conocido de Los Tilos de Moya es un sendero circular de aproximadamente 1,8 kilómetros. Puede completarse en alrededor de 30 o 45 minutos, aunque lo recomendable es caminar sin prisa y detenerse a observar la vegetación.

La dificultad es baja y el itinerario está señalizado. El trazado incluye una pequeña subida al comienzo, zonas protegidas junto a la carretera y varios bancos de madera para descansar. Estas características lo convierten en una alternativa adecuada para iniciarse en el senderismo o disfrutar de una salida con niños.

El recorrido conduce hasta el Centro de Interpretación de Los Tilos, donde el visitante puede conocer más detalles sobre la historia, la flora y la fauna del entorno. Conviene consultar previamente sus horarios de apertura si se desea acceder a las instalaciones.

Tilos de Moya / El Coleccionista de Instantes

Una opción más larga para los senderistas

Quienes busquen una experiencia más exigente pueden ampliar la caminata y continuar hacia Santa María de Guía. La ruta SL1 atraviesa barrancos, caminos tradicionales y zonas rurales vinculadas al antiguo bosque de Doramas.

Este itinerario alcanza los 9,9 kilómetros, tiene una dificultad media-baja y requiere unas tres horas y media. El recorrido comienza en Los Tilos de Moya y termina en Guía, con un desnivel positivo de 193 metros y otro negativo de 494.